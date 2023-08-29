Для комфорта и эстетичности: эксперты обсудили тему благоустройства территорий Ростовской области

Василий Голубев: «Нет ни одного человека, который не радуется комфортной городской среде». Фото: сайт правительства РО.

Тему благоустройства, наведения чистоты и порядка на территории муниципалитетов Ростовской области рассмотрели на заседании очередной экспертной площадки в Волгодонске. Перед заседанием губернатор Василий Голубев побывал на объектах, где ведутся работы по благоустройству города.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВОЛГОДОНСКА

Василий Юрьевич оценил строительство парка «Молодежный». Оно ведется благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас здесь монтируют инженерные сети, строят аллеи и укладывают тротуарную плитку. В следующем году установят фонтан и скамейки, высадят деревья с кустарниками. Всего для зоны отдыха будет обустроена площадь в 16 гектаров.

В городе преобразуют и набережную: проведут укрепление берегов и построят ливневки. Появится пешеходная зона.

Губернатор подчеркнул, что на обоих объектах преобразования нужно вести комплексно.

В Волгодонске обновят и бульвар вдоль сквера «Дружба». Тут проведут освещение, установят скамейки, отремонтируют фонтан и уложат тротуарную плитку. Случится это к 2026 году. Проект реконструкции бульвара стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов. Он будет реализован благодаря федеральному гранту в 100 миллионов рублей.

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вообще, дончане активно заявляют о своих недовольствах или пожеланиях, связанных с обустройством территорий. И задача членов экспертной площадки заключается в том, чтобы разработать максимально эффективный план по содержанию уже благоустроенных пространств.

Всего за время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство 870 объектов в Ростовской области выделили более 10 миллиардов рублей.

Донские жители активно выбирают места благоустройства. Фото: сайт правительства РО.

Восемь территорий вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. В этом году преобразования ведутся в 127 территориях.

Дончане активно голосуют за объекты благоустройства. В прошлом году свои голоса отдали 482 тысячи взрослого населения. Это восьмая часть жителей региона.

Благоустройство в области ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий», благодаря губернаторскому проекту поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». В этом году возобновилась программа благоустройства дворовых территорий, отремонтируют 39 дворов в Ростове, Таганроге, Донецке, Зверево и Гуково.

УСТРАНЯЯ НЕДОЧЕТЫ

На площадке высказали ряд предложений по совершенствованию благоустройства территорий. Например, председатель совета директоров предприятия «Распределенная генерация» Сергей Ковалев отметил, что нужно найти механизмы, которые помогут муниципалитетам с покосами и ликвидацией свалок. Сейчас на это средств у них, как правило, не хватает.

Руководитель «Северо-Кавказского логистического предприятия» Виктор Халын отметил, что поступает много жалоб от граждан на агрессивное поведение животных. В июле был изменен федеральный закон, и теперь регионы могут самостоятельно решать, как обращаться с безнадзорными животными. Однако соответствующие поправки нужно внести в областное законодательство. Пока их нет.

Коммерческий директор компании «Флагман» Максим Гелас обратил внимание, что дончане часто обращаются по поводу благоустройства дворов. Поскольку соответствующая программа сейчас возобновлена, ее стоит расширить на все 12 городов региона. Пока ее реализация запланирована лишь в пяти.

- Нет ни одного человека, который не радуется комфортной городской среде, сохранению её для будущих поколений, для наших детей. Эта тема охватывает каждый уголок Ростовской области, и в каждой территории есть над чем работать. Поэтому усилия, которые мы прилагаем для реализации программ благоустройства, должны только расширяться. Необходимо использовать имеющиеся наработки, скорректированное законодательство, не теряя времени, работать над развитием наших территорий и созданием комфортного пространства для жизни людей. Все вместе позволит сделать территории городов, поселков, хуторов более привлекательными для проживания, работы и отдыха, - подвел итог обсуждению Василий Голубев.

В завершение глава региона дал поручение министерству ЖКХ проработать все предложения и внести соответствующие изменения в бюджет 2024-2026 годов. Изменения будут направлены на совершенствование системы благоустройства региона.