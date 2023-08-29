В Ростове стартовали продажи квартир в концептуальном квартале "Персона"

Фото: ГК " ЮСИ".

В Ростове-на-Дону открылись продажи квартир в доме «Персона», сообщает застройщик «ЮгСтройИнвест».

Квартиры расположены в концептуальном квартале, который будет построен на улице Вересаева. Добраться от «Персоны» до центра города можно будет за 10 минут.

ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ И ПРИВАТНОСТЬ

Квартал спроектирован по системе модулей переменной этажности. Здесь будут модули высотой от 6 до 18 этажей. По плану территорию «Персоны» сделают закрытой. Также предполагается круглосуточная охрана и система распознавания лиц. Новый жилой комплекс будет приватным: всего два кластера.

Фото: ГК " ЮСИ".

Дворы «Персоны» будут функциональными пространствами для активного и спокойного отдыха. Неподалеку разместится благоустроенный сквер.

Фото: ГК " ЮСИ".

К слову, проектировщики творчески подошли к детским площадкам. Над ними в связке с дизайнерами работали психологи.

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Неподалеку от квартала находятся два детских сада с яслями, еще один детскийсад будет на территории ЖК. Вблизи расположена и самая большая школа в городе.

По проекту часть квартир будет иметь выход на персональные террасы.

Фото: ГК " ЮСИ".

Отметим, что «Персона» — это шестой проект застройщика в Ростовской области.

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