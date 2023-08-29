Не просто передают знания, а вкладывают в души истинные ценности: Алексей Логвиненко принял участие в педконференции

Алексей Логвиненко вручил награды педагогам Ростова. Фото пресс-служба администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Она собрала представителей сферы образования со всей донской столицы. В конференции принял участие глава администрации города Алексей Логвиненко. В этом году мероприятие называлось так - «Образование Ростова-на-Дону в Год педагога и наставника. Традиции. Инновации. Результат».

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ — ВОСПИТАНИЕ

Перед началом конференции собравшиеся познакомились с экспозицией «Образование города Ростова. Современный этап». На ней демонстрировались результаты работы управления образования города. Выставка отразила и масштабные инфраструктурные изменения в системе образования донской столицы, и то, как реализуются муниципальные проекты, и, собственно, познакомила с самими учителями.

Также в рамках конференции было подписано важное соглашение о сотрудничестве. Его заключили представители управления образования и Всероссийский союз ветеранов специальной военной операции по Ростовской области и городу. Теперь участники спецоперации будут вести регулярную работу в школах. Они станут принимать участие в воспитании детей, где сегодня ключевая роль отводится формированию патриотизма у подрастающего поколения.

Конференция собрала педагогов со всего города. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

- Убежден, что школе, родителям и общественным организациям необходимо единение, чтобы формировать у ребят ответственность за могущество, честь и независимость нашего государства. Потому как в современных реалиях педагоги не просто передают детям знания, а вкладывают в их души и умы истинные ценности, мы продолжаем поощрять лучших работников сферы образования, – обратился к собравшимся Алексей Логвиненко.

РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

На педагогической конференции были вручены знаки отличия «За заслуги в области образования». Их присуждают за большой личный вклад педагога в организацию и развитие образования города. Так, знак отличия был вручен члену Общественной палаты города Валентине Бут. Аналогичную награду получили специалист управления образования города Марина Васильева и начальник отдела образования Кировского района Ростова-на-Дону Антонина Воронцова.

Сертификаты на получение грантов вручили лидерам мониторинга успешности муниципальных общеобразовательных учреждений города.

И, наконец, на конференции педагогам были переданы ключи от квартир. Новое жилье предоставили директору школы № 96 Эврика-Развитие имени М.В. Нагибина Зинаиде Гринько. Также ключи получили учитель русского языка и литературы лицея № 11 Ольга Перченко и заведующая детским садом № 268 Татьяна Сагирян.

ИНИЦИАТИВЫ - ОТ МОЛОДЫХ

Отдельная благодарность из уст Алексея Логвиненко прозвучала в адрес молодых педагогов. На конференции некоторые из них озвучили несколько весьма перспективных идей. Их реализация может значительно способствовать развитию образовательной сферы. Так, например, на конференции прозвучала мысль о том, чтобы зачислять выпускников педколледжей сразу на третий курс вузов, если они будут получать специальности по своим направлениям. Предложили здесь и создать коворкинг «Городская учительская». А еще молодые учителя заострили внимание на том, что педагогам нужна социальная поддержка.

Глава администрации города пообещал взять все предложения в работу.

- Благодарю всех за интересную дискуссию, – обратился в конце мероприятия ко всем собравшимся Алексей Логвиненко. – Поздравляю с началом нового учебного года. Желаю удачи, воплощения намеченных планов в жизнь!