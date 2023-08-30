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Общество30 августа 2023 10:40

Уехал втайне от родных: после ранения командир штурмовой группой батальона из Ростовской области еще шесть часов вел бой

Получив ранение на СВО, командир из Ростовской области еще шесть часов вел бой
Кристина Круговых
Потомственного казака ждала дома его казачка.

Потомственного казака ждала дома его казачка.

Фото: Личный архив героя публикации

44-летний Денис Алексеев — казак: донской — по матери, терский — по отцу. Защита Родины для него — не пустой звук. Когда в феврале 2022 года началась спецоперация, мужчина сам поехал в военкомат, напомнил, что срочником служил в разведывательном батальоне во вторую чеченскую кампанию. Его сначала отправили домой — сказали, что вызовут при необходимости.

КАЗАК КАЗАЧКУ НАШЕЛ

Дома у Дениса супруга Анастасия и ее сынок Женя, который за пять лет так прикипел к отчиму, что называет его только папой. Старшая дочка Настя — ей уже 18 лет. Уже немолодые родители. И большое хозяйство - 22 лошади, благодаря которым Денис и нашел свою любовь.

- Лошади нас связали. У нее была конюшня, а у меня конь. Искал место на постой, так и познакомились, а потом стали расширять владения, - рассказывает Денис. - Анастасия — настоящая донская казачка. В горящую избу войдет, коня на скаку остановит — все про нее.

Дениса и Анастасию связала любовь к лошадям.

Дениса и Анастасию связала любовь к лошадям.

Фото: Личный архив героя публикации

«УЕХАЛ ВТИХАРЯ»

Когда Денис надумал поехать на спецоперацию, понимал, что спокойно бы его семья не отпустила — слишком много волнений.

- Уехал втихаря. А кто бы отпустил? Все взвесил, поразмыслил и собрался, никому ничего не говоря, - вспоминает боец.

Повестку ждать не стал, а поехал в Гудермес, где записался в отряд «Ахмат». В Российском университете спецназа восстановил армейские навыки и в апреле командиром штурмовой группы прибыл на передовую в ЛНР освобождать луганский город Попасная. Домашним сказал, что отправился на переподготовку железнодорожников. Только «за ленточкой» позвонил жене, сказал, как сильно ее любит, что не мог оставаться дома, а должен был защитить соседний регион.

Денис Алексеев не стал рассказывать домашним, что поехал на передовую.

Денис Алексеев не стал рассказывать домашним, что поехал на передовую.

Фото: Личный архив героя публикации

С тех пор семья Дениса жила его редкими звонками — не чаще раза в неделю — полторы. Родные замирали в ожидании. Спустя три месяца он вернулся домой. Сразу повел любимую в ЗАГС — спустя пять лет совместной жизни пара узаконила отношения.

- Когда приехал, конечно, выслушал от родителей все их переживания. Но потом началась мобилизация. Мама сама сказала: «Езжай лучше за своими ребятами», говорит дончанин.Те два месяца, что пробыл дома, сердце было не на месте. Постоянно, думал, что там нужна моя помощь. - Там такая же жизнь, как и здесь. Только мировоззрение у людей совсем другое - живут одной минутой. Люди не обманывают, не льстят, всегда говорят правду. Много там ребят возрастных — встречал и тех, кто старше меня. Во вторую командировку со мной вообще поехал 54-летний Ильич. Он застал конец Афгана, с наградами был.

Не дождавшись повестки, Денис записался в отряд "Ахмат" и отправился на передовую.

Не дождавшись повестки, Денис записался в отряд "Ахмат" и отправился на передовую.

Фото: Личный архив героя публикации

С РАНЕНИЕМ ПОМОГАЛ БОЙЦАМ И ОТСТРЕЛИВАЛСЯ

И в сентябре Денис вместе со своим другом — казаком Вячеславом Черным — снова поехал в Гудермес, а оттуда - на передовую.

- 17 октября противник решил вернуть Попасную и устроил массированную атаку на нашем участке. Били из артиллерии, минометов, пулеметов, гранатометов, - вспоминает собеседник. - Мне в руку попала пуля снайпера: вошла в районе локтевого сустава, а вышла из правой кисти. Вячеслав сразу забинтовал руку, остановил кровь жгутом и следующие шесть часов, что шел бой, проверял, когда жгут надо ослабить, когда повязку поменять.

Несколько месяцев по госпиталям, и командир вернулся домой.

Несколько месяцев по госпиталям, и командир вернулся домой.

Фото: Личный архив героя публикации

Раненый командир продолжал корректировать действия своих бойцов.

- Помогал им, заряжал одной рукой магазины, перебирал автоматы, которые заклинило. Когда-никогда постреливал левой рукой, штурмовые отряды всему этому обучаются, - продолжает Денис. - Забинтовали хорошо — не отключался до самой операции.

РУКУ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ

Спустя шесть часов боя противники, поняв безуспешность своих попыток, прекратили атаку, и появилась возможность эвакуировать раненых.

- К 23 часам меня эвакуировали «на ноль», часа в два-три я попал в медсанбат в Попасную, и в семь - в больницу Стаханова, где меня прооперировали московские врачи и поставили на руку аппарат Илизарова. Оттуда направили в Ростов, а потом — в Питер, где проходили основные операции, - перечисляет Денис. - А дальше — реабилитация.

В декабре командир вернулся домой долечиваться в центральной районной больнице и, наконец, обнял семью. Бойца наградили медалью «Участнику специальной военной операции».

После операций и реабилитации дончанин сможет вернуться к труду на железной дороге.

После операций и реабилитации дончанин сможет вернуться к труду на железной дороге.

Фото: Личный архив героя публикации

А родные благодарят Бога за то, что удалось сохранить руку — Денис сможет вернуться к труду. Сидеть без дела он не привык.

- Был машинистом грузовых электровозов на участке Батайск — Лихая, а сейчас военный — инвалид третьей группы. Рука работает частично. Вся на металле — две пластины, 12 шурупов. Есть могу, ложку хоть коряво, но держу, документы подписываю, но текст не пишу. Жаль только, что молоток, инструмент в руке не держится, - откровенно рассказывает Денис. - Хорошо, что нашлась работа на железной дороге. Снова стал машинистом. Но теперь ставлю локомотивы на техосмотр. Водить поезда как раньше не буду.

«Я ТУДА ШЕЛ ОСОЗНАННО»

Хватает сил и ухаживать вместе с супругой за лошадьми.

- Многие спрашивают: «Не жалеешь, что пошел? Вон, инвалидом стал». Я туда шел осознанно. Знал, что могу без рук и ног вернуться, - признается Денис. - Как дома пересидеть, когда страна в беде? Дед мой - Никифор Григорьевич Козлов - в Великую Отечественную в 17 лет добровольцем пошел служить. И я не из тех людей, которые отсиживаются.

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