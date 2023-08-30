Уехал втайне от родных: после ранения командир штурмовой группой батальона из Ростовской области еще шесть часов вел бой

Потомственного казака ждала дома его казачка. Фото: Личный архив героя публикации

44-летний Денис Алексеев — казак: донской — по матери, терский — по отцу. Защита Родины для него — не пустой звук. Когда в феврале 2022 года началась спецоперация, мужчина сам поехал в военкомат, напомнил, что срочником служил в разведывательном батальоне во вторую чеченскую кампанию. Его сначала отправили домой — сказали, что вызовут при необходимости.

КАЗАК КАЗАЧКУ НАШЕЛ

Дома у Дениса супруга Анастасия и ее сынок Женя, который за пять лет так прикипел к отчиму, что называет его только папой. Старшая дочка Настя — ей уже 18 лет. Уже немолодые родители. И большое хозяйство - 22 лошади, благодаря которым Денис и нашел свою любовь.

- Лошади нас связали. У нее была конюшня, а у меня конь. Искал место на постой, так и познакомились, а потом стали расширять владения, - рассказывает Денис. - Анастасия — настоящая донская казачка. В горящую избу войдет, коня на скаку остановит — все про нее.

Дениса и Анастасию связала любовь к лошадям. Фото: Личный архив героя публикации

«УЕХАЛ ВТИХАРЯ»

Когда Денис надумал поехать на спецоперацию, понимал, что спокойно бы его семья не отпустила — слишком много волнений.

- Уехал втихаря. А кто бы отпустил? Все взвесил, поразмыслил и собрался, никому ничего не говоря, - вспоминает боец.

Повестку ждать не стал, а поехал в Гудермес, где записался в отряд «Ахмат». В Российском университете спецназа восстановил армейские навыки и в апреле командиром штурмовой группы прибыл на передовую в ЛНР освобождать луганский город Попасная. Домашним сказал, что отправился на переподготовку железнодорожников. Только «за ленточкой» позвонил жене, сказал, как сильно ее любит, что не мог оставаться дома, а должен был защитить соседний регион.

Денис Алексеев не стал рассказывать домашним, что поехал на передовую. Фото: Личный архив героя публикации

С тех пор семья Дениса жила его редкими звонками — не чаще раза в неделю — полторы. Родные замирали в ожидании. Спустя три месяца он вернулся домой. Сразу повел любимую в ЗАГС — спустя пять лет совместной жизни пара узаконила отношения.

- Когда приехал, конечно, выслушал от родителей все их переживания. Но потом началась мобилизация. Мама сама сказала: «Езжай лучше за своими ребятами», — говорит дончанин. — Те два месяца, что пробыл дома, сердце было не на месте. Постоянно, думал, что там нужна моя помощь. - Там такая же жизнь, как и здесь. Только мировоззрение у людей совсем другое - живут одной минутой. Люди не обманывают, не льстят, всегда говорят правду. Много там ребят возрастных — встречал и тех, кто старше меня. Во вторую командировку со мной вообще поехал 54-летний Ильич. Он застал конец Афгана, с наградами был.

Не дождавшись повестки, Денис записался в отряд "Ахмат" и отправился на передовую. Фото: Личный архив героя публикации

С РАНЕНИЕМ ПОМОГАЛ БОЙЦАМ И ОТСТРЕЛИВАЛСЯ

И в сентябре Денис вместе со своим другом — казаком Вячеславом Черным — снова поехал в Гудермес, а оттуда - на передовую.

- 17 октября противник решил вернуть Попасную и устроил массированную атаку на нашем участке. Били из артиллерии, минометов, пулеметов, гранатометов, - вспоминает собеседник. - Мне в руку попала пуля снайпера: вошла в районе локтевого сустава, а вышла из правой кисти. Вячеслав сразу забинтовал руку, остановил кровь жгутом и следующие шесть часов, что шел бой, проверял, когда жгут надо ослабить, когда повязку поменять.

Несколько месяцев по госпиталям, и командир вернулся домой. Фото: Личный архив героя публикации

Раненый командир продолжал корректировать действия своих бойцов.

- Помогал им, заряжал одной рукой магазины, перебирал автоматы, которые заклинило. Когда-никогда постреливал левой рукой, штурмовые отряды всему этому обучаются, - продолжает Денис. - Забинтовали хорошо — не отключался до самой операции.

РУКУ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ

Спустя шесть часов боя противники, поняв безуспешность своих попыток, прекратили атаку, и появилась возможность эвакуировать раненых.

- К 23 часам меня эвакуировали «на ноль», часа в два-три я попал в медсанбат в Попасную, и в семь - в больницу Стаханова, где меня прооперировали московские врачи и поставили на руку аппарат Илизарова. Оттуда направили в Ростов, а потом — в Питер, где проходили основные операции, - перечисляет Денис. - А дальше — реабилитация.

В декабре командир вернулся домой долечиваться в центральной районной больнице и, наконец, обнял семью. Бойца наградили медалью «Участнику специальной военной операции».

После операций и реабилитации дончанин сможет вернуться к труду на железной дороге. Фото: Личный архив героя публикации

А родные благодарят Бога за то, что удалось сохранить руку — Денис сможет вернуться к труду. Сидеть без дела он не привык.

- Был машинистом грузовых электровозов на участке Батайск — Лихая, а сейчас военный — инвалид третьей группы. Рука работает частично. Вся на металле — две пластины, 12 шурупов. Есть могу, ложку хоть коряво, но держу, документы подписываю, но текст не пишу. Жаль только, что молоток, инструмент в руке не держится, - откровенно рассказывает Денис. - Хорошо, что нашлась работа на железной дороге. Снова стал машинистом. Но теперь ставлю локомотивы на техосмотр. Водить поезда как раньше не буду.

«Я ТУДА ШЕЛ ОСОЗНАННО»

Хватает сил и ухаживать вместе с супругой за лошадьми.

- Многие спрашивают: «Не жалеешь, что пошел? Вон, инвалидом стал». Я туда шел осознанно. Знал, что могу без рук и ног вернуться, - признается Денис. - Как дома пересидеть, когда страна в беде? Дед мой - Никифор Григорьевич Козлов - в Великую Отечественную в 17 лет добровольцем пошел служить. И я не из тех людей, которые отсиживаются.

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