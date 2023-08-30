Прямые выборы и проблемы «на земле»: донские справедливороссы рассказали о программе партии

Представители регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ– ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» рассказали о программе партии Фото: Наталья Захарченко

В Ростовской области агитационная кампания по выборам в региональное Заксобрание вступает в свою завершающую стадию – до начала дней голосования остается чуть более недели. Уже 8, 9 и 10 сентября дончане отдадут свои голоса за тех, кто будет представлять их интересы в областном парламенте. Списки кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», «Новые люди» и Компартия «Коммунисты России».

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» выступают за социальную справедливость Фото: Наталья Захарченко

«ПРОВЕДЕНИЕ СВО НАКЛАДЫВАЕТ ОТПЕЧАТОК»

В преддверии трехдневного голосования представители регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали о программе, с которой идут на выборы. За круглым столом собрались: кандидат в депутаты областного ЗС, руководитель фракции СР в донском Заксобрании Сергей Косинов; кандидат в депутаты областного ЗС, предприниматель Валентин Джагацбанян; кандидат в депутаты областного ЗС, руководитель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. Также к диалогу присоединился однопартиец, член Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», российский политический деятель, писатель, публицист, блогер Николай Стариков.

Первым слово взял Николай Стариков. Он начал с того, что констатировал тот факт, что страна переживает сложный период.

- При этом политическую жизнь внутри России никто не отменял. Она продолжается. Но проведение Специальной военной операции, конечно, накладывает определенный отпечаток на жизнь политических партий и на их предложения. И в этом смысле социалистическая партия находится в особом положении. Дело в том, что начало СВО – фактическое продолжение программы партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ». Мы были единственной партией, которая в свое время выступала за признание независимости республик Донбасса. Поэтому, когда нас спрашивают об отношении к СВО, ответ – однозначный, другого быть не может. Естественно, это – поддержка.

Руководитель фракции СР в донском Заксобрании Сергей Косинов уверен, что нужно вернуть прямые выборы глав администраций Фото: Наталья Захарченко

ИДУТ НА ФРОНТ И ПОМОГАЮТ ДРУГИМ

Также он напомнил, что многие справедливороссы не только ведут активную гуманитарную работу, поддерживая защитников Родины, но многие из них и сами отправились на фронт. А еще каждый из депутатов взял под свое шефство семьи, члены которых принимают участие в СВО.

- Но, несмотря на проведение СВО, политическая жизнь только на этом не останавливается. Сейчас, конечно, в фокусе внимания – региональные выборы в Законодательные собрания, - пояснил Николай Стариков. - И партия идет на эти выборы с той программой, пункты которой уже выполняются. Приведу один из примеров – справедливый базовый доход. В 2021 году партия предлагала ежемесячно выплачивать малообеспеченным слоям населения сумму, которая позволит закрывать минимальные платежи и дает уверенность в завтрашнем дне. Также мы предлагали постепенно расширять категории граждан – получателей этой меры поддержки. И государство идет по этому пути. Из нашей программы черпают идеи.

Кандидат в депутаты областного ЗС, предприниматель Валентин Джагацбанян (на фото - слева) рассказал о проблемах в МСП Фото: Наталья Захарченко

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ДОРОГИ И ЖКХ

В свою очередь, Серей Косинов также отметил, что на региональном уровне партия с самого начала СВО оказывала помощь вынужденным переселенцам, а сейчас поддерживает участников СВО.

- Так сложилось, что именно на Ростовскую область в начале Специальной военной операции в первые дни легла сумасшедшая нагрузка. И действующие депутаты Заксобрания, и те люди, которые, занимаются этим по роду своей службы, организовывали работу ПВР, эвакуацию людей оттуда, откуда, казалось бы, уже и не вывезешь никого. И сегодня эта работа продолжается. В регионе сейчас функционирует 14 гуманитарных складов «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», три из которых расположены в донской столице. Мы постоянно отвозим ребятам на передовую необходимое оборудование, - отметил Сергей Косинов.

Но, подчеркнул кандидат в депутаты областного парламента, только этой сферой партия не ограничивается. Приходится решать многочисленные региональные проблемы.

- Речь – и о дорогах, и о канализации, и о качестве воды, - перечислил парламентарий.

По словам Сергея Косинова, основной функционал областных и городских депутатов - решать проблемы «на земле».

«ПАРТИЯ, КОТОРАЯ ЗНАЕТ, КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ»

- Мы выдвинули кандидатов по 40 одномандатным округам, еще 60 человек - в партийном списке, из них 24 – действующие депутаты различных уровней.

Сергей Косинов не стал давать никаких оценок оппонентам.

- Подчеркну одно - «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - не просто партия, которая задает проблемные вопросы, а партия, которая знает, как решить проблемы, и делает это. Единственная, не побоюсь этого слова, оппозиционная партия в донском парламенте, которая предлагает конкретные решения конкретных проблем. Так, за минувшие пять лет мы предложили 18 законопроектов. Для оппозиции это - солидная цифра. Четыре из них приняли. Эти инициативы касаются каждого из нас. К примеру, мы стали инициаторами законопроекта о транспортном налоге, суть которого – перевод этих налоговых сборов в муниципалитеты. После этого собираемость налога повысилась в два раза! – говорит Сергей Косинов.

В копилке реализованных инициатив регионального отделения партии – и передача в областное управление муниципальных полномочий в сфере здравоохранения.

- Острый вопрос, который все сегодня обсуждают. Я каждое заседание ЗС говорил о том, что это необходимо. Потому что никогда ни один муниципалитет не потянет ни ремонт помещения, ни закупку оборудования. Сейчас передали полномочия на областной уровень, и все налаживается.

Кандидат в депутаты регионального ЗС Александр Кожин выступает за необходимость сохранения исторического облика донской столицы Фото: Наталья Захарченко

ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

На выборы «справедливороссы» идут с важными социальными инициативами.

- На федеральном уровне мы по-прежнему говорим о том, что необходимо вернуть прежний пенсионный возраст. Это не просто популистское заявление. Это вполне обосновано. Ведь, по сути, реформа ни на что глобально не повлияла. Кроме того, мы по-прежнему настаиваем на том, что закон о детях войны должен быть принят. И мы требуем, чтобы при рассмотрении бюджета на федеральном уровне были увеличены траты на здравоохранение и образование, - говорит Сергей Косинов

Также, по его словам, в регионе необходимо вернуть прямые выборы глав администраций.

- На областном уровне - беда с кадрами. Еще 10 лет назад я знал всех глав районов, сегодня они меняются очень-очень быстро. Мы считаем, что необходимо вернуть прямые выборы глав администраций. Ведь выборы - это конкурентная борьба и, прежде всего, ответственность перед избирателями.

Также, уверен кандидат в депутаты областного Заксобрания, сегодня муниципалитетам необходимо давать больше самостоятельности и создавать на местах условия для работы бизнеса.

- Глава администрации должен понимать, что чем лучше работает бизнес, тем больше денег поступит в муниципальный бюджет, - пояснил Сергей Косинов.

«БИЗНЕС ДЕРЖИТСЯ НА СИЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЯХ»

А Валентин Джагацбанян – кандидат в депутаты Заксобрания Ростовской области - уверен, что бизнесу необходимо, если уж не помогать, то хотя бы не мешать.

– Микропредприятия, малый и средний бизнес держатся на сильных личностях, на лидерах, – говорит Валентин Джагацбанян. – Те изменения, что происходят сегодня в геополитике, конечно, негативно сказываются на бизнесе, но он довольно гибкий. Когда во главе компании стоит грамотный руководитель, его фирма сумеет приспособиться к большей части возникающих проблем. Однако, самое большое влияние на бизнес, по моему мнению, оказывают не внешние факторы, а то, что происходит внутри страны. Органы власти, судебная и налоговая системы должны быть настроены на конструктивную работу с предпринимателями, на диалог. Но, к сожалению, в нынешние времена все чаще приходится сталкиваться с равнодушием представителей этих ведомств. И от этого вдвойне горько, потому что мы, бизнесмены, – простые люди. Хотим работать сами, и желаем, чтобы население зарабатывало.

А кандидат в депутаты регионального ЗС Александр Кожин дополнил, что, кроме прочего, в фокусе внимания регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - сохранение памяти, исторического облика города, восстановление памятников архитектуры.

- Мы занимаемся и этими вещами. И если удается что-то сделать, то сразу чувствуем позитивный отклик от общества. К примеру, получилось отстоять ростовский ипподром. Также поставлена точка в ситуации с театром кукол, на здание которого претендовала РПЦ. Сегодня театр кукол чувствует себя спокойно. Здание осталось за ним. Был подписан договор, согласно которому учреждение культуры будет находиться по прежнему адресу. Конечно, горожане были довольны, - подытожил спикер.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ростовской области