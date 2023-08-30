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Общество30 августа 2023 13:55

В Ростовской области обсудили проблему сноса ветхого жилья

Донские парламентарии считают, что эта проблема требует федерального решения
Дмитрий Кутепов
По результатам заседания круглого стола комитет заксобрания по социальной политике составит ряд рекомендаций.

По результатам заседания круглого стола комитет заксобрания по социальной политике составит ряд рекомендаций.

Фото: Дмитрий Кутепов

Во вторник, 29 августа, в городе Новошахтинске прошло заседание круглого стола Законодательного собрания Ростовской области, посвященное переселению граждан из ветхого жилья и развитию социальной инфраструктуры на шахтных территориях.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания области — председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина, председатель комитета Заксобрания по законодательству Александр Косачев, председатель комитета регионального парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирина Жукова, заместитель председателя комитета донского парламента по строительству Сергей Ковалев, а также представители профильных министерств и донских муниципалитетов.

ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Во время заседания было отмечено, что в Ростовской области в ряде шахтерских территорий, пострадавших от горных работ, реализуются меры по переселению граждан из ветхого фонда. Среди них — Белокалитвинский, Тацинский и Октябрьский районы, а также города Гуково, Донецк, Новошахтинск и Шахты.

В этом году из федерального бюджета было выделено 1,17 млрд рублей для того, чтобы переселить 219 семей. При этом уже переселили 128 семей, освоив 714,9 млн рублей (61,1%). Эти мероприятия завершили в Белокалитвинском и Октябрьском районах.

— После того, как люди переезжают из ветхого жилья, образуются целые улицы заваленных мусором домов с пустыми окнами. В каждом из шахтерских городов мы найдем множество таких зданий. Вместе с тем, только в одном Новошахтинске снос ветхого жилья обойдется в 1,5 млрд рублей. Если учесть и другие шахтерские города региона, можно понять, какая эта огромная нагрузка на бюджет Ростовской области. На практике это приводит к тому, что у муниципалитетов, как правило, не хватает своих средств на демонтаж, и здания остаются заброшенными. Такие места становятся опасными для жителей города, в первую очередь, – для детей. Эта проблема требует решения на федеральном уровне, — сообщил собравшимся Сергей Александрович.

НАЙТИ СРЕДСТВА НА СНОС

Сергей Михалев отметил, что программа по расселению граждан из старого жилья в целом проходит успешно, однако есть несколько важных аспектов, требующих дополнительной проработки. Один из них связан со сносом заброшенных домов. Проблема заключается в том, что демонтаж таких объектов требует значительных затрат, которые ложатся на бюджеты региона и муниципалитетов. При этом участники встречи сообщили о проблеме со сносом различных построек рядом с домами, которые появились в процессе жизни людей. Средства на их демонтаж не получается заложить в бюджетах муниципалитетов.

Позицию Сергея Александровича поддержала Екатерина Стенякина. Она отметила, что изначально в первом чтении федерального бюджета на 2023 — 2025 годы не было предусмотрено финансирование переселения граждан из старых домов в шахтерских территориях. Однако позже получилось внести поправки, и деньги на эти цели были выделены.

Екатерина Стенякина отметила, что она на протяжении всего прошлого года поднимала вопрос финансирования развития шахтерских территорий на совместных совещаниях с Министерством энергетики России. В результате были внесены корректировки в бюджет страны, благодаря которым выделили около 5,4 миллиарда рублей для решения проблем шахтерских территорий на Дону. Однако, по ее словам, ситуация с выделением федеральных средств на снос старых домов стала такой же сложной.

— Мы неоднократно обращались в Министерство энергетики РФ, просили предусмотреть еще одну статью расходов на снос расселенных домов, однако федеральная власть перекладывает ответственность на муниципальные образования, — добавила Екатерина Петровна.

СОЦОБЪЕКТЫ НАДО РЕМОНТИРОВАТЬ

Одна из тем, которую подняли на круглом столе, была посвящена капитальному ремонту и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, серьезно пострадавших от работ на закрытых шахтах. В Ростовской области насчитывается 49 таких объектов, включающих школы, детские сады, поликлиники, дворцы культуры и стадионы. Уже в 2012 году Президент России поручил федеральным Министерствам энергетики и финансов разработать предложения по восстановлению указанных объектов.

— Однако средства федерального бюджета на эти цели так и не были выделены. Данные проекты на сегодняшний день требуют корректировки и пересчета. Буду просить поддержки у донского парламента в лоббировании этого вопроса на федеральном уровне, — сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

ВЫПАЛИ ИЗ СПИСКОВ

Изменения в постановлении Правительства РФ № 428 «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» привели к изменению критериев включения граждан в списки на расселение из ветхого жилья.

— В него внесли поправки таким образом, что часть людей выпала из списков. Те, которым мы обязаны были предоставить жилье и переселить, теперь выпадают в связи с тем, что внесли два пункта в постановление правительства. Это же никуда не годится. Это надо изменять как можно быстрее, потому что закончится финансирование, закончится и программа. Все отчитаются, а люди останутся, — подчеркнул Сергей Михалев.

Например, только в Шахтах 240 семей потеряли эту возможность.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПУСТЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Участники дискуссии также обсуждали перспективы использования освободившихся шахтерских территорий после сноса старых зданий. Поскольку эта земля часто не подходит для строительства капитальных зданий, Сергей Михалев предложил к решению вопроса подходить в каждом конкретном случае индивидуально. Например, где это возможно и целесообразно устанавливать легкие модульные конструкции, создавать парки и спортивные площадки.

По предложениям участников круглого стола комитет Заксобрания по социальной политике составит ряд рекомендаций.

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