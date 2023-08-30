В Ростовской области обсудили проблему сноса ветхого жилья

По результатам заседания круглого стола комитет заксобрания по социальной политике составит ряд рекомендаций. Фото: Дмитрий Кутепов

Во вторник, 29 августа, в городе Новошахтинске прошло заседание круглого стола Законодательного собрания Ростовской области, посвященное переселению граждан из ветхого жилья и развитию социальной инфраструктуры на шахтных территориях.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания области — председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина, председатель комитета Заксобрания по законодательству Александр Косачев, председатель комитета регионального парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирина Жукова, заместитель председателя комитета донского парламента по строительству Сергей Ковалев, а также представители профильных министерств и донских муниципалитетов.

ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Во время заседания было отмечено, что в Ростовской области в ряде шахтерских территорий, пострадавших от горных работ, реализуются меры по переселению граждан из ветхого фонда. Среди них — Белокалитвинский, Тацинский и Октябрьский районы, а также города Гуково, Донецк, Новошахтинск и Шахты.

В этом году из федерального бюджета было выделено 1,17 млрд рублей для того, чтобы переселить 219 семей. При этом уже переселили 128 семей, освоив 714,9 млн рублей (61,1%). Эти мероприятия завершили в Белокалитвинском и Октябрьском районах.

— После того, как люди переезжают из ветхого жилья, образуются целые улицы заваленных мусором домов с пустыми окнами. В каждом из шахтерских городов мы найдем множество таких зданий. Вместе с тем, только в одном Новошахтинске снос ветхого жилья обойдется в 1,5 млрд рублей. Если учесть и другие шахтерские города региона, можно понять, какая эта огромная нагрузка на бюджет Ростовской области. На практике это приводит к тому, что у муниципалитетов, как правило, не хватает своих средств на демонтаж, и здания остаются заброшенными. Такие места становятся опасными для жителей города, в первую очередь, – для детей. Эта проблема требует решения на федеральном уровне, — сообщил собравшимся Сергей Александрович.

НАЙТИ СРЕДСТВА НА СНОС

Сергей Михалев отметил, что программа по расселению граждан из старого жилья в целом проходит успешно, однако есть несколько важных аспектов, требующих дополнительной проработки. Один из них связан со сносом заброшенных домов. Проблема заключается в том, что демонтаж таких объектов требует значительных затрат, которые ложатся на бюджеты региона и муниципалитетов. При этом участники встречи сообщили о проблеме со сносом различных построек рядом с домами, которые появились в процессе жизни людей. Средства на их демонтаж не получается заложить в бюджетах муниципалитетов.

Позицию Сергея Александровича поддержала Екатерина Стенякина. Она отметила, что изначально в первом чтении федерального бюджета на 2023 — 2025 годы не было предусмотрено финансирование переселения граждан из старых домов в шахтерских территориях. Однако позже получилось внести поправки, и деньги на эти цели были выделены.

Екатерина Стенякина отметила, что она на протяжении всего прошлого года поднимала вопрос финансирования развития шахтерских территорий на совместных совещаниях с Министерством энергетики России. В результате были внесены корректировки в бюджет страны, благодаря которым выделили около 5,4 миллиарда рублей для решения проблем шахтерских территорий на Дону. Однако, по ее словам, ситуация с выделением федеральных средств на снос старых домов стала такой же сложной.

— Мы неоднократно обращались в Министерство энергетики РФ, просили предусмотреть еще одну статью расходов на снос расселенных домов, однако федеральная власть перекладывает ответственность на муниципальные образования, — добавила Екатерина Петровна.

СОЦОБЪЕКТЫ НАДО РЕМОНТИРОВАТЬ

Одна из тем, которую подняли на круглом столе, была посвящена капитальному ремонту и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, серьезно пострадавших от работ на закрытых шахтах. В Ростовской области насчитывается 49 таких объектов, включающих школы, детские сады, поликлиники, дворцы культуры и стадионы. Уже в 2012 году Президент России поручил федеральным Министерствам энергетики и финансов разработать предложения по восстановлению указанных объектов.

— Однако средства федерального бюджета на эти цели так и не были выделены. Данные проекты на сегодняшний день требуют корректировки и пересчета. Буду просить поддержки у донского парламента в лоббировании этого вопроса на федеральном уровне, — сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

ВЫПАЛИ ИЗ СПИСКОВ

Изменения в постановлении Правительства РФ № 428 «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» привели к изменению критериев включения граждан в списки на расселение из ветхого жилья.

— В него внесли поправки таким образом, что часть людей выпала из списков. Те, которым мы обязаны были предоставить жилье и переселить, теперь выпадают в связи с тем, что внесли два пункта в постановление правительства. Это же никуда не годится. Это надо изменять как можно быстрее, потому что закончится финансирование, закончится и программа. Все отчитаются, а люди останутся, — подчеркнул Сергей Михалев.

Например, только в Шахтах 240 семей потеряли эту возможность.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПУСТЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Участники дискуссии также обсуждали перспективы использования освободившихся шахтерских территорий после сноса старых зданий. Поскольку эта земля часто не подходит для строительства капитальных зданий, Сергей Михалев предложил к решению вопроса подходить в каждом конкретном случае индивидуально. Например, где это возможно и целесообразно устанавливать легкие модульные конструкции, создавать парки и спортивные площадки.

По предложениям участников круглого стола комитет Заксобрания по социальной политике составит ряд рекомендаций.