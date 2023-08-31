«Значимая страница в истории»: в Таганроге открыли памятный знак в честь героев антифашистского подполья

В Таганроге открыли памятный знак в честь героев антифашистского подполья. Фото: пресс-служба ЗС РО

В день празднования 80-летней годовщины с момента освобождения Таганрога и всей Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в этом городе прошло открытие памятного знака в честь героев антифашистского подполья Турубаровых. Петр Турубаров и его сестры Валентина и Раиса были активными участниками подполья. Вместе со своими соратниками они устраивали диверсии на железной дороге, в порту, на предприятиях, где гитлеровцы наладили свое производство, выводили из строя машины захватчиков. Молодые патриоты вели разъяснительную работу с таганрожцами, распространяли советские листовки и сводки совинформбюро, поддерживали веру в победу у горожан.

Спикер регионального ЗС РО Александр Ищенко возложил цветы к памятному знаку. Фото: пресс-служба ЗС РО

«ТАГАНРОГ НЕ ПОКОРИЛСЯ ВРАГУ»

В церемонии открытия памятной доски принял участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. Выступая с приветственным словом, парламентарий подчеркнул, что таганрогское подполье времен Великой Отечественной войны – это значимая страница в истории.

- Таганрог находился под оккупацией 683 дня - почти половину всей длительности Великой Отечественной войны. Но, точно также, как на Миус-фронте горела земля на линии огня, земля горела и в оккупированном Таганроге под ногами фашистской нечисти. Таганрог не покорился врагу. В городе на протяжении всей оккупации действовало партизанское сопротивление. Можно сказать, что внутри Таганрога был второй фронт сопротивления захватчикам, – отметил Александр Валентинович.

Памятный знак установили там, где раньше стоял дом семьи Турубаровых. Здесь же 18 февраля 1943 года – всего через 4 дня после освобождения Ростова, но за полгода до полного очищения Ростовской области от оккупантов – гитлеровцы по наводке предателя-провокатора устроили облаву. Были схвачены комиссар организации подпольщиков Николай Морозов и сестры Турубаровы. Их старший брат при задержании выстрелил в полицая, но при этом сам трагически погиб. 23 февраля 1943 года полицаи расстреляли арестованных подпольщиков в Петрушиной балке на окраине Таганроге.

Церемония открытия памятного знака прошла в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба ЗС РО

«ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ОСТАЕТСЯ ЖИВОЙ»

Петра посмертно наградили орденом Боевого Красного Знамени, а Валентину и Раису Турубаровых – орденом Красной звезды посмертно. Спустя 20 лет после Победы, в 1965 году, бывшую 8-ю Линию Стахановского городка переименовали в улицу Турубаровых.

– 30 августа – это знаменательный день в истории Ростовской области. Но это и день скорби, в который мы вспоминаем всех, кто защищал свою малую Родину: наши города, станицы и хутора. Сегодня мы можем назвать имена Петра, Валентины и Раисы Турубаровых – тех мужественных таганрожцев, которые в самую суровую минуту своей жизни, окруженные со всех сторон врагом, смогли организовать в родном городе сильнейшее противодействие неприятелю. Юные жители России должны знать об этих героических страницах отечественной истории. Несмотря на то, что дом семьи Турубаровых утрачен, память об этих героях подполья по-прежнему остается живой и яркой в сердцах патриотов. Эту память нужно передавать из поколения в поколение, пусть так и будет, – сказал спикер Заксобрания.

Отметим, что деятельность по установке памятного знака в честь Турубаровых началась в 2021 году, а сам проект объединил жителей города.