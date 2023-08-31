Бойцам СВО передана военно-техническая помощь от правительства Ростовской области

Бойцам доставили сейф, холодильник для медпрепаратов, а также стройматериалы и инструменты. Фото: сайт правительства РО.

Участникам специальной военной операции доставлена очередная партия военно-технической помощи от правительства Ростовской области. Об этом завил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

ОТРАБАТЫВАЕТСЯ КАЖДАЯ ЗАЯВКА

В этот раз техника и специализированное оборудование предназначались бойцам Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона. Это именное подразделение Ростовской области.

Теперь запасы военнослужащих пополнились новыми приборами ночного видения, бензиновыми генераторами, квадрокоптерами и бензопилами. Кроме того, в помощь солдатам доставили одежду, дождевики, спальные мешки, маскировочные халаты, а также медицинское оборудование и препараты.

- Это далеко не первая партия военно-технической помощи нашим бойцам: мы уже передавали в подразделение автомобиль УАЗ. По ранее существовавшей договоренности сегодня доставили то, что нужно батальону для боевой работы, сейф, холодильник для медпрепаратов, а также стройматериалы, инструменты - всего полсотни позиций, - рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов. – Также во время рабочей поездки оценили бытовые условия наших военнослужащих, получили новые заявки. Каждую из них постараемся отработать в кратчайшие сроки.

ПОСЫЛКИ ОТ ДУШИ

В первую очередь бойцам стараются доставить именно те вещи, о необходимости которых они заявляют сами. Однако, очевидно, что на фронте солдатам требуется гораздо больше, поэтому какая-то часть помощи комплектуется помимо того, о чем говорят сами участники спецоперации. В этот раз солдатам доставили овощи, фрукты, продукты питания и воду.

В формировании такой помощи участвуют обычные дончане, сельскохозяйственные производители, предприниматели и главы районов. Кроме того, жители Ростовской области постоянно делают маскировочные сети и окопные свечи, подписывают открытки с теплыми пожеланиями для тех, кто сейчас далеко от дома и с честью выполняет свой гражданский долг. Все это также регулярно передается в зону проведения специальной военной операции.

РЕГУЛЯРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напомним, правительством Ростовской области постоянно формируются грузы для поддержки участников спецоперации. Так, пару недель назад военнослужащим артиллерийского полка были переданы цифровой ретранслятор, квадрокоптер и трактор-экскаватор.

Последний используется для того, чтобы можно было сделать соответствующие укрепления районов в зоне расположения полка. Благодаря ретранслятору солдаты смогли повысить качество своей радиосвязи, а также увеличить ее дальность.

Тогда же была оказана поддержка и мотострелковому полку. Им доставили квадрокоптеры, радиостанции, генератор, работающий на бензине, и бензиновые пилы.