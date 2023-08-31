Приехали на BMW и набросились толпой: в Ростове компания избила двух братьев-сирот в магазине

Пострадавшие рассказали о драке полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове вечерняя прогулка по Северному району закончилась большими неприятностями для родных братьев. Толпа мужчин набросилась на них с кулаками. Парней били ногами и руками, нанося удары и по головам.

Сам конфликт попал на камеру наблюдения. Корреспондент «КП–Ростов-на-Дону» пообщался с одним из пострадавших.

«БЛИЖЕ ДРУГ ДРУГА У НАС НЕТ»

По словам 20-летнего Славы, в тот вечер они бродили с братом по району и столкнулись с подвыпившим мужчиной:

- Тот стал просить у нас денег, а потом фамильярно хлопать по плечам. В ответ мы повторили жест. Эту сцену увидел незнакомец. Прохожий почему-то решил заступиться за подвыпившего мужчину, подошел к нам и стал грубить.

Братья, по всей видимости, за словом в карман не полезли. Но в тот момент до рукоприкладства дело не дошло.

- Он сказал нам, что скоро приедет не один, и нас будут резать. А еще попросил оставить номер телефона, - продолжает Слава.

Парень, видимо, не желая прослыть трусом, рассказал, как с ним можно связаться. На этом и расстались. Правда ненадолго.

- Я с братом и двумя приятелями пошел в ларек, что на улице Орбитальной. А минут через 40 в него со своими друзьями забежал тот мужчина. Их было человек пять, - вспоминает собеседник издания.

ПРИШЛОСЬ НАКЛАДЫВАТЬ ШВЫ

Компания стала избивать Славу и его 21-летнего брата.

- Мы защищали друг друга как могли. Росли с братом без родителей, поэтому ближе друг друга у нас никого нет, - рассказывает Слава. – А вот наши приятели, которые находились в тот момент рядом, просто убежали.

В результате всю свою злость пятеро мужчин, на вид которым было около 30 лет, выместили на сиротах.

Старшему брату досталось больше всего. Парня выволокли на улицу и били ногами по голове. Врачам пришлось наложить ему на лоб, в районе брови, четыре шва. Пострадавшие обратились за помощью в полицию.

- Думаю, найти обидчиков не составит труда, - говорит один из пострадавших. - Их лица попали на камеру, да и номер «БМВ», на которой они приехали, мы запомнили. Очень хочется, чтобы их поступок не остался безнаказанным.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сейчас по данному факту проходит проверка.

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