Власти Ростовской области развеяли фейки о сборе биометрии

Из-за фейков в мессенджерах и соцсетях жители Ростовской области ринулись в МФЦ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние несколько недель в мессенджерах и соцсетях активно распространяется информация об использовании биометрии. Многие ростовчане отправились в МФЦ - подавать отказ от передачи данных в Единую биометрическую систему.

Для чего нужна биометрия, кто и как ведет сбор этих данных, рассказал региональный министр цифрового развития, информационных технологий и связи Евгений Полуянов.

Глава министерства объяснил, что к биометрическим данным относятся запись голоса и изображение лица. Собирают их для того, чтобы упростить людям жизнь, например, получить какую-то услугу, не предъявляя документы.

СЛУХ №1

Один из слухов касается того, что биометрию собирают с помощью камер банкоматов и смартфонов. Говорится и том, их якобы могут получить, если человек пользуется приложением банка или соцсетями. В распространяемых сообщениях предупреждают — эти данные впоследствии используют для поиска человека по камерам.

Евгений Полуянов опроверг эту информацию.

— Обращаю внимание, что сбор биометрии без ведома гражданина, например, через камеру в банкомате или социальные сети, запрещен. Данные собирают только с согласия человека, — прокомментировал министр.

По его словам, единственное нововведение будет действовать после 30 сентября. Если гражданин дал согласие на сбор биометрии, эти данные передадут Единую биометрическую систему — для надежного хранения.

СЛУХ № 2

Другой слух — до 1 сентября нужно прийти в МФЦ и написать отказ от сбора биометрических данных. Иначе потом человек якобы никогда не сможет их удалить из системы.

Глава областного министерства цифрового развития называет эту информацию фейком. Ограничений по срокам подачи такого заявления не существует.

Напротив — с 1 июня у людей появилась возможность отказаться от сбора их биометрии. Сделать это можно как лично в МФЦ, так и на Госуслугах в разделе «Биометрия». Там же можно проверить, зарегистрирована ли биометрия в Единой биометрической системе. А еще узнать: кто и когда ее регистрировал.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напомним, в Ростовской области появилась новая схема мошенничества. На этот раз злоумышленники представляются сотрудниками сотового оператора и под разными предлогами выманивают код из сообщения. Они включают переадресацию звонков и СМС, чтобы получить доступ к личному кабинету банка и украсть деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова начали массово отказываться от сбора биометрии

В Ростове-на-Дону людей взбудоражили слухи о сборе биометрических данных. (Подробности)