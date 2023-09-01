Любовь с первого взгляда обернулась для жительницы Ростовской области шестью годами колонии

За убийство сожителя женщину отправили в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области яркий роман 31-летней брюнетки закончился плачевно и для нее, и для «любви всей ее жизни». Женщина в пылу гнева убила возлюбленного кухонным ножом.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Ирина с 40-летним Николаем (все имена изменены – прим. ред.) жили в гражданском браке. Когда пара только познакомилась, женщина влюбилась почти сразу. Как позже расскажет женщина оперативникам, ей казалось, что кавалер будет опекать и заботиться о ней, словно о маленькой девочке.

- Он был старше меня почти на десять лет. Я верила, что мужчина средних лет более надежный, чем сверстники, - считала женщина.

Но то, что на момент старта отношений казалось Ирине плюсом, привело в итоге к катастрофе.

По словам источника издания, уже через пару месяцев после начала совместной жизни Николай стал демонстрировать свой вспыльчивый характер. Мужчина ревновал молодую и стройную жену ко всем. Если пара шла по улице, и Николай замечал взгляды прохожих, прикованные к его Ирине, то обязательно высказывал свое недовольство.

НА СУДЕ РАСКАЯЛАСЬ

Постепенно скандалы вспыхивали все чаще. Дошло до того, что после очередного приступа ревности Николай ударил жену. И с тех пор руку на нее поднимал все чаще. А однажды во время очередного скандала мужчина отвесил Ирине пощечину. Но та лишь молча развернулась и пошла на кухню. А обратно уже вернулась с ножом в руке. Не говоря ни слова, женщина дважды вонзила лезвие в грудь обидчика.

От неожиданности Николай вскрикнул и выбежал на улицу. Но даже несмотря на серьезное ранение, продолжал с криками обвинять супругу в чересчур легком поведении. А та нанесла ножом еще два удара, после которых мужчина замолчал уже навсегда.

От полученных травм Николай скончался на месте происшествия. На женщину завели уголовное дело по статье «Убийство». В суде она полностью признала свою вину и раскаялась. Как рассказали в пресс-службе суда, женщину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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