«Как в дворце - даже обои с позолотой!»: чем сейчас живет ветеран труда из Ростова, у которой 10 лет не было воды и даже холодильника

Любовь Тимофеевна благодаря не родным по крови людям поняла, что такое встретить старость в комфорте. Фото: Благфонд "Добро в дом"

- Мир не без добрых людей, - улыбается 90-летняя Любовь Тимофеевна из Ростова.

Несмотря на свой солидный возраст, женщина старается вести активный образ жизни: сама ходит в магазин, делает уборку в маленькой уютной квартире и больше всего на свете любит своих котов и мультики.

Хотя еще год назад женщина не могла прокормить питомцев, а о просмотре телевизора даже и не мечтала.

10 ЛЕТ – НА ГРАНИ НИЩЕТЫ

Дело в том, что у одинокой пенсионерки, всю жизнь проработавшей в аэропорту и получившей звание «ветеран труда», не хватало пенсии на покупку бытовой техники. Как рассказали «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» волонтеры сообщества «Добро в дом», последние десять лет Любовь Тимофеевна жила очень скромно, почти – на грани нищеты:

- Женщина очень одинокая, детей у нее не было, с мужем что-то произошло. Самым близким родственником был и остается племянник. Но к ней он приходит только за ее пенсией.

А старушка и рада отдавать мужчине почти все свои деньги. Себе на жизнь оставляла не больше пяти тысяч рублей.

ОДНА ЛУКОВИЦА И ДВЕ МОРКОВИ

Деньги она тратила очень экономно. В магазине брала одну луковицу, пару морковок, несколько картофелин и самые дешевые сосиски. Этого скромного рациона хватало ей на неделю. Несмотря на то, что женщина и сама еле сводила концы с концами, старалась порадовать пакетиком корма и своих четырех котов.

Волонтеры узнали о пенсионерке случайно. В соцсетях им написала постоянная покупательница магазина, в котором старушка брала скромный продуктовый набор. Женщина рассказала активистам о бедственном положении пенсионерки. И вот уже через несколько дней волонтеры были в гостях у пожилой женщины.

- Привезли продукты, поболтали с ней, - рассказала Елена Павлова из благотворительного фонда.

Бабушка была рада незваным гостям. А вот те уехали с тяжелым сердцем. Любовь Тимофеевна жила в тяжелых условиях.

ПОЛНЫЙ АПРГЕЙД КВАРТИРЫ

Из крана не текла горячая вода, в зале со стен свисали старенькие оторванные обои, а кухня была и вовсе без них. Спала же женщина на ветхой кровати с железным сетчатым матрасом. Такие были популярны лет 60 назад. На окнах вместо штор висели тряпки. У нее не было никакой бытовой техники: ни телевизора, ни холодильника.

- А я не беру много еды. Зачем мне холодильник? - просто отвечала Любовь Тимофеевна.

И тогда активисты сделали ремонт: починили сантехнику, перестелили полы, переклеили обои, купили телевизор и холодильник. Поменяли и мебель.

- Я даже не поверила вначале, что это все мне и бесплатно! А племянник подумал, что волонтеры захотели унаследовать мою квартиру. Он заставил ребят даже расписку написать, что они не претендуют на жилье. Зато я встретила свой 90-летний юбилей в такой красивой квартире. Она – как дворец. Даже обои с позолотой, - улыбается Любовь Тимофеевна.

Женщина признается, что только сейчас, на склоне лет, почувствовала себя счастливой. Активисты по-прежнему навещают ее и всегда приносят продукты. Для ростовчанки это большое подспорье. Теперь и она, и ее четыре кота всегда сыты.

- А какая радость – телевизор! Научилась пользоваться пультом, смотрю мультики и новости!

Ну а племянник по-прежнему приходит раз в месяц, когда пожилая тетя получает пенсию. Тут уже волонтеры оказались бессильны.

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