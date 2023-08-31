Сладко спят на лавках в парке, арендуют кресло-качалку и загорают: Как ростовчане попрощались с летом

Прогулялись по Ростову и посмотрели, как город провожает лето. Фото: Екатерина ПОПОВА

Буквально через несколько часов мы перевернем календарь и попрощаемся с летом. Наступит осень, а, судя по прогнозам синоптиков, через полмесяца начнутся дожди и потихоньку начнет холодать.

Мы не стали сокрушаться по уходящему последнему августовскому дню, а просто прогулялись по городу и запечатлели это лето на фото и видео. А еще узнали, как ростовчане прощаются с беззаботным августом.

Хоть и будний день, но отдыхающих в парках полно. Фото: Екатерина ПОПОВА

ОДНИ ГОНЯТСЯ ЗА АДРЕНАЛИНОМ, ДРУГИЕ НЫРЯЮТ С ГОЛОВОЙ В ВОДУ

Начнем с парка Октябрьской революции. Взрослых здесь не сказать, чтобы много. В основном по парку бегают и резвятся ребятишки. Одни катаются с родителями на велосипедах, другие неспеша прогуливаются, а третьи уговорили мам и пап пойти на аттракционы. Так человек за человеком и набежала огромная очередь к кассе на карусели.

Подросткам больше нравятся летающие аттракционы. Фото: Екатерина ПОПОВА

Прокатиться на цепочной карусели решили лишь две девочки и один мальчик. Большинство выбирает летающие аттракционы, где тебя словно переворачивает с ног на голову. А еще толпа собралась у автодрома. Причем прокатиться на машинках не прочь как мальчики, так и девочки. А вот на карусели с лошадками юным ростовчанам прокатиться сегодня не удалось - там мужчина на стремянке меняет лампочки.

Не все аттракционы работают. Фото: Екатерина ПОПОВА

Идем в глубь парка и встречаем фламинго, лебедей, венценосных журавлей и павлинов. Птицам в вольере на открытом солнце жарко, поэтому у пернатых на этот случай есть свой лайфхак. Они забавно ныряют в воду, а на поверхности торчат только их лапы и хвост.

В парке Октябрьской Революции лебеди спасаются таким способом от жары. Фото: Екатерина ПОПОВА

ЗАГОРАЮТ, ЛОВЯТ РЫБУ, ДЕЛАЮТ СЕЛФИ И КАТАЮТСЯ В КРЕСЛЕ

На левом берегу - своя атмосфера. Хоть сегодня и будний день, но отдыхающих прилично. В основном на пляж поплавать и позагорать пришли мамы с детьми, пенсионеры, а еще шумные компании подростков в последний день каникул.

А вот кто-то надувную лодку притащил. Фото: Екатерина ПОПОВА

Пока одни дремлют, накрыв свое лицо шляпой, дабы не обгореть, парни лет 14-ти прямо в одежде зашли в воду и стали друг друга брызгать водой. Недалеко от них дама в купальнике неспеша заходит в воду. А в теньке ближе к мосту на песке ушла в виртуальный мир смартфона женщина, пока ее две дочки играют на берегу. Иногда молодая мама поглядывает на своих детей и делает им замечания.

Куда же без рыбаков! Фото: Екатерина ПОПОВА

В это время компания из шести пожилых загорелых и подтянутых мужчин неспеша играет в пляжный волейбол. А другую сетку для волейбола заняла молодежь. И здесь разворачивается целая баталия. Пока пенсионеры тонко и точно разыгрывают мяч, словно шахматную партию, парни сгоряча падают на колени и сокрушаются каждому пропущенному голу.

Есть и те ростовчане, кто принес с собой на пляж надувную лодку. Но так и сидят с ней у берега, созерцая местные виды.

И куда же без рыбаков! Они уже закинули свои удочки и спокойно сидят на берегу, ждут, когда же клюнет.

Молодежи активный отдых подавай. Фото: Екатерина ПОПОВА

В самом парке Левобережном намного спокойнее. У набережной родители и сын делают семейное фото на память. А в зоне с паркингом парочка арендовала электрическое кресло-качалку и катаются себе с ветерком в знойную погоду. В это время детвора разъезжает на небольших электромобилях под присмотром мам.

СПЯТ НА ЛАВКАХ И КУПАЮТСЯ В ФОНТАНЕ

Финальной нашей точкой с проводами лета становится городская набережная на правом берегу Дона. Сюда на прогулку, кажется, вышел весь город. Некоторых так уморили палящие лучи солнца, что некоторые невозмутимо бросили свои рюкзаки на лавки под голову и задремали. Тут же мимо мчатся ребятишки на самокатах. А в одной из зон с развлечениями влюбленная парочка играет в аэрохоккей. Некоторые просто сидят на лавках со своими знакомыми и подолгу что-то обсуждают.

Чем ближе подходим к фонтану на набережной, тем громче детский смех. Ребята плещутся босиком и в одежде, а некоторые так и норовят облить водой и прохожих.

Водные процедуры у фонтана. Фото: Екатерина ПОПОВА

Ну и куда без фото. Недалеко от шкафа для обмена книгами установлена фотозона. На полотне изображен плетень, а рядом стоит казачка и держит на руках ребенка. Здесь любой желающий может вжиться в образ и сделать колоритное фото со своим лицом. Остается только улыбнуться и дождаться, когда из фотоаппарата вылетит «птичка».

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