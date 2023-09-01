ДТП произошло ночью 1 сентября. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Донская Госавтоинспекция опубликовала фото с места ДТП под Ростовом, в котором погибли три человека. Авария произошла на улице Грузинской ночью 1 сентября.

Напомним, 18-летний водитель и четыре его пассажира — ровесники или на год старше — катались в каршеринговом автомобиле «Фольксваген Поло». По предварительной информации, парень выбрал небезопасную скорость движения. Машина врезалась в кирпичный забор частного дома.

Молодые люди катались на каршеринговом автомобиле. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Водитель и две 18-летние пассажирки скончались на месте происшествия. Еще двух человек с травмами доставили в больницу.

Забор поврежден, а часть машины смяло. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На кадрах с места происшествия видно, что части забора от удара разрушилась. Переднюю часть «Фольксвагена» смяло как консервную банку. Жители близлежащих домов рассказали, что ночью проснулись громкого звука хлопка. Удар был такой силы, что непристегнутые водитель и пассажиры вылетели из салона.

Двух пострадавших доставили в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Ранее в отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Ход процессуальной проверки контролирует прокуратура Батайска.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования близким погибших.

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