«Винит себя, что пустил друга за руль»: под Ростовом в аварии разбились 18-летние девушки и парень

Три человека скончались на месте, двух пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Батайске Ростовской области в ночь на 1 сентября произошла авария, в которой погибли трое 18-летних сверстников – девушки и юноша. Еще два парня получили травмы. По данным региональной ГИБДД, водитель каршеринговой машины на улице Грузинской на скорости врезался в кирпичный забор частного дома.

ПАССАЖИРОВ ВЫБРОСИЛО НА ДОРОГУ

По словам жителей улицы, удар был такой силы, что они решили, будто что-то взорвалось.

- От забора остались только опоры, - рассказывают местные.

По словам очевидцев, после столкновения водителя Николая (все имена изменены – прим. ред.) и девушек, которые ехали на заднем сидении, выбросило через лобовое стекло на дорогу.

- Николай упал около забора, и на него посыпалась кирпичная кладка, - уточняют очевидцы.- Два парня в машине спаслись, потому что один из них – Сергей - сидел на переднем кресле и был пристегнут, а второй – прямо за ним.

Водитель и два пассажира погибли. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

«ПОВОДА ДЛЯ ПРАЗДНИКА НЕ БЫЛО. ВСЕ БЫЛИ ТРЕЗВЫМИ»

В областной ГИБДД уточнили, что водитель арендованной машины получил водительское удостоверение за восемь месяцев до трагедии, в декабре. Уже в апреле его впервые лишили прав — за управление машины без регистрационных знаков. Тогда парню запретили садиться за руль авто на три месяца.

Корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» пообщался с друзьями выжившего юноши. По словам приятеля, в тот день трое друзей и их подруги встретились, чтобы покататься.

- Повода для праздника не было, все были трезвыми, никто не пил, - говорит собеседник.

Вот только договор с каршерингом подписал не Николай, который был за рулем в момент ДТП, а Сергей. Он же некоторое время и водил машину.

- А потом Коля уговорил пустить его за руль, наверное, хотел попонтоваться. Сергей уступил водительское кресло, а сам сел рядом – на переднее пассажирское. Он себя винит в том, что пустил друга за руль. Говорит, что не знает, как теперь смотреть в глаза его родным.

Сейчас оперативники выясняют детали аварии. Прокуратура Батайска контролирует ход процессуальной проверки.

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