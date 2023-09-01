«Любил жить»: что говорят друзья о 18-летнем парне, устроившем аварию с тремя погибшими под Ростовом

Иномарка протаранила кирпичный забор. Фото: пресс-служба ГИБДД РО

В Батайске Ростовской области в аварии, случившейся в ночь на первое сентября, насмерть разбились трое друзей. На месте погибли 18-летний юноша, который был за рулем, и две 18-летние девушки. Они находились на заднем пассажирском сидении. Еще двое парней возрастом 18 и 19 лет получили травмы и были госпитализированы.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Вот что рассказали друзья Николая (все имена изменены – прим. ред.), который управлял машиной в момент столкновения с забором.

- Он любил жить, любил смеяться. Был активным, смелым, отзывчивым. Человек с большой буквы, - рассказал «КП – Ростов-на-Дону» бывший одноклассник парня.

Известно, что в тот вечер компания решила покататься по городу. Ребята арендовали автомобиль.

- Чего только не пишут сейчас в соцсетях. Например, что они якобы выпивали. Но это неправда! Я точно знаю, что все были трезвыми, - уверяет собеседник.

В аварии три человека погибли, двое пострадали. Фото: ГИБДД РО

"ИХ ВИНЫ В СЛУЧИВШЕМСЯ НЕТ"

Также, по словам друзей одного из пострадавших юношей, договор об аренде был подписан на выжившего в аварии Сергея. Вначале именно он и возил друзей по городу. Но потом Николай попросил друга пустить его за руль.

- Говорят, перед тем, как врезаться в забор, их подрезали, - рассказывают знакомые Сергея.

По их словам, оба выживших находятся в состоянии шока. Ребята не могут поверить, что друзей больше нет в живых. А еще переживают, как посмотрят в глаза родителям погибших.

- Все понимают, что их вины в случившемся нет. Но парни все равно корят себя, - сказали товарищи пострадавших батайчан.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Винит себя, что пустил друга за руль»: под Ростовом в аварии разбились 18-летние девушки и парень

Пострадавший в ДТП с каршерингом в Батайске вел машину, но пустил за руль другого (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Лишили прав, но в августе вернули: Что известно о ДТП с каршерингом под Ростовом, в котором погибли парень и две девушки

В Ростовской области трое погибли, врезавшись на каршеринге в кирпичный забор (подробнее)