«Любил жить»: что говорят друзья о 18-летнем парне, устроившем аварию с тремя погибшими под Ростовом

Иномарка протаранила кирпичный забор. Фото: пресс-служба ГИБДД РО
В Батайске Ростовской области в аварии, случившейся в ночь на первое сентября, насмерть разбились трое друзей. На месте погибли 18-летний юноша, который был за рулем, и две 18-летние девушки. Они находились на заднем пассажирском сидении. Еще двое парней возрастом 18 и 19 лет получили травмы и были госпитализированы.
ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Вот что рассказали друзья Николая (все имена изменены – прим. ред.), который управлял машиной в момент столкновения с забором.
- Он любил жить, любил смеяться. Был активным, смелым, отзывчивым. Человек с большой буквы, - рассказал «КП – Ростов-на-Дону» бывший одноклассник парня.
Известно, что в тот вечер компания решила покататься по городу. Ребята арендовали автомобиль.
- Чего только не пишут сейчас в соцсетях. Например, что они якобы выпивали. Но это неправда! Я точно знаю, что все были трезвыми, - уверяет собеседник.
В аварии три человека погибли, двое пострадали. Фото: ГИБДД РО
"ИХ ВИНЫ В СЛУЧИВШЕМСЯ НЕТ"
Также, по словам друзей одного из пострадавших юношей, договор об аренде был подписан на выжившего в аварии Сергея. Вначале именно он и возил друзей по городу. Но потом Николай попросил друга пустить его за руль.
- Говорят, перед тем, как врезаться в забор, их подрезали, - рассказывают знакомые Сергея.
По их словам, оба выживших находятся в состоянии шока. Ребята не могут поверить, что друзей больше нет в живых. А еще переживают, как посмотрят в глаза родителям погибших.
- Все понимают, что их вины в случившемся нет. Но парни все равно корят себя, - сказали товарищи пострадавших батайчан.
«КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования близким погибших.
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