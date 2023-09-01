Александр Ищенко поздравил с Днем знаний учащихся школы № 49 Ростова

Александр Ищенко рассказал собравшимся, что школа № 49 признавалась лучшей в СССР. Фото: Дмитрий Кутепов

1 сентября, в День знаний, в школе № 49 Ростова, что на улице Максима Горького, прошла торжественная линейка, в которой принял участие председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

СОХРАНИЛИ ИСТОРИЮ

Произошло это после масштабной реконструкции, затронувшей полностью все учебное заведение. Внутри школы стало все новым, при этом снаружи сохранен исторический облик здания.

Эта школа уникальна тем, что находится в историческом здании, возведенном еще в 1915 году. Это и старались подчеркнуть, разрабатывая концепцию реконструкции учебного заведения. Вопрос об этом начали обсуждать еще семь лет назад.

— Здание, являющееся объектом культурного наследия, находилось в плачевном состоянии. Вместе с директором школы и профильными специалистами мы обсуждали, как восстановить этот прекрасный объект, пропитанный историей Ростова-на-Дону. В итоге было найдено творческое решение объединить в одном здании три зоны, — отметил спикер донского парламента.

От старого вида школы остались только фотографии, из которых сформировали выставку. Фото: Дмитрий Кутепов

После проведения ремонта, первый этаж школы теперь передает историю образовательного учреждения в период с 1915 по 1956 годы. Дизайн второго этажа выполнен в современном стиле, в то время как третий этаж воплощает смелые идеи будущего. Отремонтированное здание школы теперь представлено в мягких пастельных тонах с яркими акцентами, которые воспроизводят исторические элементы декора.

ЛУЧШАЯ В СССР

На собрании перед преподавателями, учениками и их родителями, Александр Ищенко подчеркнул, что школа №49 обладает уникальной особенностью — не только историческим зданием, но и сильными педагогическими традициями.

— Школа № 49 в свое время была признана лучшей в Советском Союзе. Пусть это было давно, но традиции, что живут в этих стенах, сохраняются в неизменном виде. Совершенно точно с таким педагогическим коллективом они будут жить дальше, — отметил руководитель донских депутатов. — Дорогие ученики! Любить знания — значит, любить жизнь. Для людей, которые любят учиться, нет ничего невозможного. Нет тех вершин, которые не может взять человек, стремящийся к знаниям. Я желаю вам стать успешными профессионалами и обрести счастье, трудясь на благо Родины.

ПОГОВОРИЛИ ОБ ИСТОРИИ

Изюминка школы — один из классов, в котором вся мебель сделана из дерева и выглядит аутентично, подчеркивая ее богатую историю. В нем Александр Валентинович, историк по первому образованию, провел для старшеклассников открытый урок на тему «разговор о важном». Он с ними побеседовал о ряде исторических фактов истории донского края и неразрывно связанной с ней истории казачества. Среди них — общение о деятельности атамана Матвея Платова, чей юбилей — 270 лет — исполнился в текущем году. Он также рассказал о героическом прорыве войск Красной Армии на линии Миус-фронта, который 80 лет назад привел к полному освобождению донского региона от немецко-фашистских оккупантов.

Депутат Александр Ищенко провели открытый урок для старшеклассников. Фото: Дмитрий Кутепов

Во время Великой Отечественной войны, школа № 49 также имела своего героя. В декабре 1941 года здание школы стало базой для городского полка народного ополчения. Григорий Лекутский, директор школы № 49 и комиссар-лейтенант, отправился на фронт в составе этого полка. Изначально он принимал участие в боевых действиях в качестве политрука, однако позже сам вступил в бой. Трагически Лекутский погиб от рук фашистов в Ростове. Он принял решение уступить свое место в лодке молодому солдату, который не умел плавать, и остался в городе при отступлении наших войск.

— Ребята, это и есть реальное воплощение слов «Никто не забыт, ничто не забыто». Спасибо вам за любовь к истории, — сказал школьникам депутат.

После проведения урока, посвященного патриотической тематике, Александр Ищенко подарил несколько книг школе. В них рассказывается об истории Ростовской области и города Ростова-на-Дону, а также о формировании донского парламентаризма.

НЕСТАНДАРТНАЯ МОТИВАЦИЯ

Руководитель донских парламентариев обошел всю школу, осмотрев новый ремонт. Особенно его впечатлил стенд «Ими гордится школа», на котором изображены самые лучшие выпускники школы. Среди них есть и зеркало, в котором школьник может увидеть себя и задуматься о том, что если вырастет и станет заслуженным человеком, то тоже сможет оказаться среди этих лучших выпускников.

После капремонта внутренний дворик школы преобразился, став уютным. Фото: Дмитрий Кутепов

Отдельного внимания заслуживает внутренний двор школы. Из-за того, что учреждение находится в историческом центре города и занимает совсем немного места, дворик небольшой, но очень уютный. В нем на стене воссоздали вид старого, дореволюционного Ростова, а также украсили территорию вазонами, скамейками и зеленью. Также там можно поиграть в шахматы.

ОБРАЗОВАНИЕ — В ПРИОРИТЕТЕ

В заключение Александр Ищенко подчеркнул, что в настоящее время система образования в Ростовской области стала приоритетом местных и региональных властей.

— Сегодня в Ростовской области открылось несколько новых школ. Десятки школ возобновили работу после ремонтов. Тысячи школьников вошли в обновленные классные комнаты. Хочу заверить, что в Ростовской области строительство новых школ и реконструкция существующих будет продолжено. Будет обновляться учебно-методическая база и покупаться учебники. Мы сделаем все, чтобы молодое подрастающее поколение жителей Дона получало образование в хороших условиях, — пообещал депутат.