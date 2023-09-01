В Ростове прошел открытый диалог на тему цифровых знаний

За семь месяцев в регионе было совершено почти 9,5 тысячи кибермошенничеств. Фото: пресс-служба ЗС РО.

В Ростове состоялся открытый диалог на тему «1 сентября – День цифровых знаний. Интернет-среда: возможности и риски». Со студентами донских вузов встретились представители законотворчества Ростовской области и Совета Федерации Федерального собрания России, а также представители цифровой отрасли.

С МОШЕННИКАМИ СТАЛКИВАЛОСЬ БОЛЬШИНСТВО

В зале собрались представители всех вузов региона и большая часть из них призналась, что сталкивались с кибермошенничеством в том или ином виде. Одна студентка перевела деньги подруге, которая якобы лежала в больнице и прислала ей сообщение с просьбой о помощи через соцсеть. На самом же деле, оказалось, что с девушкой все нормально, однако у нее взломали аккаунт. Другой участник встречи, играя в компьютерную игру, зашел на сторонний сайт, и у него списали деньги. Правоохранители найти пропажу не смогли.

Сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала, как можно защитить в интернете самое ценное – персональные данные.

Например, если кто-то играл в интернете в игру, а позже удалил аккаунт и считает, что его персональные данные оператор уже никогда не использует, он может глубоко ошибаться. Чтобы быть уверенным в безопасности, персональные данные нужно отозвать, причем сделать это можно в любое время. Для этого, помимо удаления аккаунта, нужно отдельно отправить уведомление оператору о запрете и отзыве использования персональных данных, иначе их могут передать кому-то другому на вполне законных основаниях.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ

Кстати, требовать с потребителей могут только те данные, которые необходимы для совершения услуги, и это касается не только интернет-сферы, но и тех же магазинов. Зачем, например, при покупке туфель оставлять сведения о том, где родился покупатель? Этот вопрос можно задать оператору, и, если он не сможет обосновать свою позицию, всегда есть возможность обратиться в Роскомнадзор или Роспотребнадзор, чтобы эту компанию проверили.

Если персональные данные когда-либо передавались в государственные учреждения, то сведения об их использовании можно получить через портал госуслуг и увидеть, в каких госорганах они используются. С коммерческими учреждениями сложнее. Однако здесь нужно иметь в виду, что соответствующий реестр ведет Роскомнадзор. Туда можно направить обращение и выяснить, кто ведет обработку персональных данных, а потом уже принимать решение, стоит ли компаниям разрешать это делать.

– Сегодня прошел необычный урок цифровых знаний, и очень приятно, что он вызвал большой интерес у студентов. Мы специально пригласили на него учащихся не первых курсов, а тех, кто заканчивает свое обучение. Нам важно было пообщаться наравне с будущими специалистами и понять, насколько они готовы защищать свою профессиональную деятельность и личное пространство от тех вызовов и угроз, которые возникают в интернете практически ежедневно, – прокомментировала Ирина Рукавишникова.

Почти все студенты сталкивались с мошенничеством. Фото: пресс-служба ЗС РО.

НОВЫЙ ЗАКОН ПОМОЖЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев отметил, что цифровые технологии развиваются крайне динамично. И здесь требуется соответствующее правовое регулирование. Оно должно охватывать отечественный IT-сектор и защищать права пользователей.

- За семь месяцев текущего года в регионе было совершено почти 9,5 тысячи кибермошенничеств, и ущерб от этих преступлений составил почти миллиард рублей. Поэтому важно не только принимать необходимые законодательные решения, но и рассказывать гражданам о нововведениях, делиться с ними актуальной и полезной информацией. Этому были посвящены несколько последних этапов социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области», в рамках которых исполнительные и правоохранительные органы, депутаты, юристы, эксперты разъясняли жителям региона правила поведения в цифровой среде. Эта тема актуальна и для студентов, потому что наше молодое поколение – активные пользователи цифровой среды, – прокомментировал Александр Косачев.

Председатель комитета добавил, что теме защиты в цифровой среде в Заксобрании уделяется особое внимание, хотя у донских депутатов нет полномочий по регулированию данной сферы. Однако проводятся мероприятия, где участвуют представители Роскомнадзора, банков, правоохранительных органов, операторов связи. Вместе они обсуждают предложения по совершенствованию законов. Совместная работа с сенаторами и депутатами Госдумы позволяет реализовывать их на федеральном уровне. Например, именно с подачи донских парламентариев был принят федеральный закон, который обяжет банки возмещать клиентам суммы, которые они потеряли в результате транзакций, если те были совершены без их согласия. Пока закон в законную силу не вступил.