Ввести ежегодную выплату родителям школьников предложили депутаты Госдумы

С предложением выступили депутаты Госдумы. Фото: Татьяна ТИХОНОВА

В России предложили ввести ежегодную выплату на школьников. С такой инициативой на федеральном уровне выступили депутаты от ЛДПР. Они предложили выплачивать родителям школьника каждый год единовременную выплату в размере прожиточного минимума. Причем это относится к каждому школьнику вне зависимости от материального положения семьи.

ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Выплата должна помочь с основной статьей расходов семьи в конце лета - собрать ребенка в школу. При этом часто родителям нужно на школьные покупки деньги копить: например, в Ростовской области сборы в школу обходятся от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от того, сколько вещей осталось с прошлого учебного года и насколько ребенок вырос. Самые дорогие сборы, конечно, обходятся родителям первоклашек. А тяжелее всего приходится родителям, у которых в семье растут одновременно несколько школьников.

Инициаторы законопроекта уверены, что предложенная ими выплата окажется действенной поддержкой семьям при сборах и подготовке детей к школе.

- Собрать ребенка в школу с каждым годом становится все дороже. Если в семье несколько детей, то расходов становится еще больше, и государство не должно оставаться в стороне, - отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По мнению представителей партии, одним из наиболее оптимальных и необременительных решений для федерального бюджета может стать ежегодная денежная выплата на каждого школьника. Ее величину инициаторы определили в размере прожиточного минимума в целом по России на детей.

Напомним, по данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, с 1 января 2023 года размер прожиточного минимума в целом по России для детей составляет 13 944 рубля, в 2024 году он может увеличиться до 14 598 рублей.

ЧТО ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА

Предложение ввести ежегодную выплату на школьников уже нашла отклик у жителей Ростовской области. Так отец троих детей и руководитель металлообрабатывающего предприятия Сергей Демидов уверен, что эти меры поддержки особенно актуальны для ростовских семей.

— Предлагаю законодательно закрепить такие меры поддержки родителей на региональном уровне. Так каждая семья в Ростовской области почувствует поддержку со стороны государства, сколько бы в их семье не было школьников, - говорит представитель ЛДПР в донском регионе Сергей Демидов. - Исходя из собственного опыта, знаю, как в преддверии нового учебного года родителям порой приходилось напрягаться и затягивать пояса, чтобы собрать детей в школу. Поэтому данный законопроект необходимо принять как можно скорее.

Напомним, два года назад, в 2021-м, когда доходы многих родителей значительно сократились из-за невозможности выйти на работу в период самоизоляции и закрытия некоторых предприятий, президент России своим Указом «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» установил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка для всех российских семей с детьми школьного возраста независимо от уровня доходов и уровня жизни.