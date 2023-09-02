«Это было словно во сне»: В Ростовской области мужчину убили на глазах у друга из-за ста рублей

Дончанина осудили за непреднамеренное убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Шахт Ростовской области, Евгений (все имена изменены — прим. Ред.), никогда не перестанет винить себя в том, что его друга больше нет. Дело в том, что 61-летнего Михаила убивали у него на глазах.

- Это было, словно во сне, а я ничего не мог сделать, - скажет Евгений позже полицейским.

ДЕРЗКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ

В то утро приятели, жившие по соседству и дружившие много лет, болтали на улице.

- Говорили о том и о сем. Обсуждали, как у кого дела. В общем, как говорится, зацепились языками, - вспоминал потом Евгений.

Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, тут к ним подошел молодой незнакомый мужчина. Прохожий дерзко вклинился в разговор.

- У меня тут бутылка алкоголя. Хотите, продам вам? - спросил он у Михаила и Евгения.

Соседи ответили, что готовы купить спиртное.

- Сто рублей дадим, - сказал Михаил.

И тут на незнакомца словно что-то нашло. Он стал осыпать друзей грубой бранью, крича при этом, что сто рублей — это крайне мало.

«ВСЕ ПРОИСХОДИЛО МГНОВЕННО»

А потом напал на Михаила с кулаками. Один из ударов пришелся по голове. Пожилой мужчина не устоял на ногах и рухнул на землю, ударившись о бордюр.

- Все происходило мгновенно. Друг уже лежал без сознания, - расскажет потом мужчина полиции.

А незнакомец, тем временем, набросился на Евгения. Бил до тех пор, пока тот не рухнул рядом с другом.

- Я тогда очень испугался за свою жизнь, - вспоминает горожанин. - Он еще начал угрожать мне убийством, потом выхватил из рук пакет и ударил им по лицу.

В итоге Евгений откупился от налетчика, отдав тому всю наличку— чуть больше полутора тысяч рублей.

После того, как обидчик скрылся, Евгений позвонил в скорую и в полицию.

Михаила, который так и не пришел в сознание, госпитализировали. Оказалось, что помимо прочих травм, у мужчины было сломано основание черепа. Через несколько дней он скончался в больнице.

Налетчика задержали и завели на него дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщили в пресс-службе городского суда Шахт, мужчину признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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