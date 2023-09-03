«У родителей была истерика»: под Ростовом простились с тремя 18-летними друзьями, погибшими в аварии с каршерингом

В Батайске простились с тремя друзьями, погибшими в аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Батайске Ростовской области одновременно похоронили троих 18-летних друзей: парня и двух девушек. Они разбились в аварии, врезавшись на арендованном автомобиле в кирпичный забор частного дома.

УГОВОРИЛ ДРУГА ПУСТИТЬ ЗА РУЛЬ

Как говорят друзья погибших, в тот вечер компания из пяти человек решила покататься перед началом учебного года.

Машину в аренду взял 19-летний Максим (все имена изменены — прим. ред.). Но Николай уговорил друга пустить его за руль.

- Говорят, что на улице Грузинской их машину подрезали. Николай пытался затормозить, но потерял управление и столкнулся с забором, - рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» друг погибшего.

Удар был такой силы, что Николай и две девушки вылетели через лобовое стекло на дорогу. Все погибли мгновенно. Еще два парня возрастом 18 и 19 лет выжили, но получили травмы.

Водитель врезался в кирпичный забор. Фото: региональная ГИБДД

РОДИТЕЛИ ПОЧЕРНЕЛИ ОТ ГОРЯ

Известно, что один из пострадавших в день похорон отпросился из больницы, чтобы проститься с ребятами.

- Их хоронили одновременно, всех троих. Коля и Катя лежат рядом друг с другом. Другая девочка — чуть подальше, - говорит товарищ погибших.

По словам местных жителей, на похороны пришло очень много людей.

- Больше ста человек это точно. Родители ребят были черными от горя. У них была истерика. Я не знаю, где они найдут в себе силы жить дальше, - рассказала жительница Батайска.

Тем временем, оперативники продолжают выяснять детали трагедии. Прокуратура Батайска контролирует ход процессуальной проверки.

«Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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