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Политика2 сентября 2023 6:00

За «Новых людей» намерены отдать голоса почти 8% ростовчан

На следующей неделе жители будут выбирать обновленный состав Заксобрания Ростовской области
Изображение от Freepik

Изображение от Freepik

Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьезный интерес. На них планируют прийти 60% избирателей. Еще 6% пока не решили, дойдут они до участков или нет.

Главной интригой остается то, какие партии пройдут в Заксобрание. Исследование показало, что первое место ожидаемо занимает «Единая Россия» с рейтингом 31,4%. Далее идут ЛДПР и КРПФ, у них 10,9% и 10,2% соответственно. К ним вплотную приближаются «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7,8% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» еще выше - 11,1%.

Другие партии, включая «Справедливую Россию», набирают менее 5% и не проходят в Заксобрание.

Впрочем, все еще может измениться, ведь до конца предвыборной гонки целая неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей, тем более что значительная часть жителей Ростовской области (18,3%) пока не определились, какую партию хотят поддержать.

- Мы продолжаем систематическую работу в Ростовской области, встречаемся с жителями, собираем проблемы. Это работа идёт постоянно вне зависимости от выборов. Вместе с тем кандидатские полномочия очень серьезно расширяют круг возможностей, - отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ростовской области Александр Чухлебов.

Выборы в Заксобрание Ростовской области пройдут с 8 по 10 сентября. Тогда же состоится голосование за депутатов муниципального уровня.

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Опрос проведен в Ростовской области с 30 августа по 2 сентября 2023 года агентством «Прямой контакт». Опрошено 1200 респондентов методом телефонного формализованного интервью. Погрешность не превышает 2,8%. Формулировка вопросов: «Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы?», «Если бы выборы в Законодательное собрание Ростовской области проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?» Заказчик опроса АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум»

БИЗНЕС-ПРЕСС