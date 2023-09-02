За «Новых людей» намерены отдать голоса почти 8% ростовчан

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Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьезный интерес. На них планируют прийти 60% избирателей. Еще 6% пока не решили, дойдут они до участков или нет.

Главной интригой остается то, какие партии пройдут в Заксобрание. Исследование показало, что первое место ожидаемо занимает «Единая Россия» с рейтингом 31,4%. Далее идут ЛДПР и КРПФ, у них 10,9% и 10,2% соответственно. К ним вплотную приближаются «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7,8% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» еще выше - 11,1%.

Другие партии, включая «Справедливую Россию», набирают менее 5% и не проходят в Заксобрание.

Впрочем, все еще может измениться, ведь до конца предвыборной гонки целая неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей, тем более что значительная часть жителей Ростовской области (18,3%) пока не определились, какую партию хотят поддержать.

- Мы продолжаем систематическую работу в Ростовской области, встречаемся с жителями, собираем проблемы. Это работа идёт постоянно вне зависимости от выборов. Вместе с тем кандидатские полномочия очень серьезно расширяют круг возможностей, - отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ростовской области Александр Чухлебов.

Выборы в Заксобрание Ростовской области пройдут с 8 по 10 сентября. Тогда же состоится голосование за депутатов муниципального уровня.

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Опрос проведен в Ростовской области с 30 августа по 2 сентября 2023 года агентством «Прямой контакт». Опрошено 1200 респондентов методом телефонного формализованного интервью. Погрешность не превышает 2,8%. Формулировка вопросов: «Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы?», «Если бы выборы в Законодательное собрание Ростовской области проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?» Заказчик опроса АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум»