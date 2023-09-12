Колхоз имени С.Г.Шаумяна передал партию помощи участникам СВО

Военнослужащим доставили 13 тонн воды и 450 наборов выпечки. Фото: сайт правительства РО.

Сотрудники колхоза им. С.Г.Шаумяна отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции из Ростовской области. Солдатам доставили 13 тонн воды и 450 наборов выпечки.

СВЯЗЬ С ДОМОМ

Колхоз с самого начала спецоперации старается помочь ее участникам. Все грузы, которые отправляют его сотрудники, всегда формируются с большим вниманием и душой.

В этот раз, как рассказал руководитель СПК «Колхоз имени С.Г.Шаумяна» Хачатур Поркшеян, каждый набор состоит из семи единиц выпечки и 250 граммов конфет с ментолом.

Солдаты такому теплому отношению, конечно же, рады. Тем более, что в подразделении, куда направили помощь, уже больше года несут службу почти 20 человек из Мясниковского района. Поэтому уже один только адрес отправителя вызывает у получателей подарков добрые чувства, ведь благодаря этому они вспоминают о доме и родных местах.

Кстати, с начала проведения специальной военной операции колхоз им. С.Г.Шаумяна передал в зону СВО более 800 тонн всевозможных грузов.

ОБЩАЯ ПОДДЕРЖКА

- Поддержка, которую получают наши военнослужащие, действительно всенародная: предприятия и организации берут шефство над подразделениями, жители Ростовской области плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты питания и открытки с теплыми пожеланиями. В свою очередь, правительство Ростовской области, глава региона оказывают военно-техническую помощь: за счет областного бюджета и Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития приобретаются автомобили, снаряжение и спецоборудование, - прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Например, в начале августа донским солдатам, служащим в составе группировки «Юг», было отправлено 26 квадрокоптеров. Такие приборы можно использовать даже ночью. Особенно они нужны штурмовым подразделениям и корректировщикам артиллерийского огня.

Выбор на закупку квадрокоптеров пал неслучайно. Соответствующая заявка поступила от командования Южного военного округа.

НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

Отправка оборудования является частью масштабной поддержки, которую правительство Ростовской области оказывает своим землякам, участвующим в зоне специальной военной операции.

Ранее в помощь солдатам было направлено 13 машин. Военнослужащие получили санитарные автомобили «УАЗ». Кроме того, на передовую передали «УАЗ Патриот». Это машины повышенной проходимости, и сейчас их используют военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии. Также в зону СВО отправили дизель-генераторы, антенные устройства для передовых авиационных наводчиков, обувь и комплекты обмундирования. Все эти вещи были куплены на бюджетные средства. Инициатором приобретения техники и оборудования военнослужащим за счет бюджета региона является губернатор Ростовской области Василий Голубев.