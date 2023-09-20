Выбираем ювелирные украшения с умом

К ювелирным украшениям выдвигаются серьезные требования Фото: Оксана ЗУЙКО

Одним из самых популярных подарков близкому человеку является ювелирное украшение. Покупка ювелирных изделий также может быть одним из способов вложения денег. Учитывая, что драгоценности – товар класса «люкс», заплатить за них придется изрядную сумму. Чтобы не разочароваться в товаре, подходить к покупке следует с умом.

Рассказываем, что нужно знать потребителю перед тем, как отправиться в ювелирный салон.

КЛЕЙМО И БИРКА

Особенности продажи ювелирных изделий регламентируются «Правилами продажи отдельных видов товаров по договору розничной купли-продажи», утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020г. № 2463. Потребители могут приобретать ювелирные изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни. При этом на всех ювелирных изделиях должны будут государственные пробирные клеймы, дополнительно на изделиях российского производства - оттиски именников, а на неоправленные драгоценные камни - сертификаты.

Государственное пробирное клеймо – специальный знак, накладываемый государственными инспекциями пробирного надзора на само изделие и состоящее из следующих элементов: одна буква – шифр пробирной инспекции; знак удостоверения, представляющий из себя женскую голову в кокошнике в профиль, повернутую направо; знак пробы (в РФ они следующие: платиновые – 950, 900, 850 ; золотые – 999, 958, 750, 585, 500, 375; серебряная – 999, 960, 925, 875, 830, 800; палладиевая – 850, 500).

Именник – это оттиск на ювелирном изделии, который ставит производитель, он содержит: индивидуальный код производителя, год выпуска изделия и шифр территориальной инспекции, к которой относится производитель. Будет отсутствовать на изделиях зарубежного производства.

Сертификат выдается на каждый неоправленный камень (то есть не в составе ювелирного изделия) или партию продаваемых камней. Для драгоценных камней в виде ставок в ювелирные изделия сертификата не требуется, его заменяет бирка. Бирку на изделия делают из плотной бумаги. Она обязательно прикрепляется ниткой, концы которой скрепляются металлической пломбой с оттиском предприятия-изготовителя.

Обязательной сертификации ювелирные изделия в России не подлежат. По желанию производителя или импортера может быть проведена добровольная сертификация и оформлен сертификат соответствия ОСТу.

Ювелирные изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки, на которых указаны: наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя; наименование и артикул изделия; вид драгметалла; наименование и проба драгметалла; масса изделия в граммах, цена за грамм, общая стоимость изделия; размер изделия; наименование материала вставки и ее подробная характеристика; обозначение отраслевого стандарта (ОСТ 117-3-002-95); штамп ОТК.

ТРЕБОВАНИЯ К УКРАШЕНИЯМ И ГАРАНТИЯ

Изделия из драгоценных металлов, которые производятся в России, должны отвечать единым требованиям, изложенным в документе ОСТ 117-3-002-95 «Ювелирные изделия из драгоценных металлов. Общие технические условия».

Так, на украшениях может присутствовать незначительная пористость, волнистость, следы инструмента на нелицевых поверхностях, не ухудшающие внешний вид изделия; незначительная деформация поверхности или форм изделия в зоне оттиска клейма. Незначительные различия в цветовых оттенках вставок браком также не являются.

По требованию потребителя в его присутствии проводится взвешивание приобретенного ювелирного с применением средств измерений, находящихся в исправном состоянии и соответствующих требованиям российского законодательства об обеспечении единства измерений.

Ювелирные изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь потребительскую упаковку.

На ювелирные украшения устанавливается гарантия. В течение гарантийного срока покупатель может вернуть товар в магазин при обнаружении недостатков.

В таком случае покупатель по своему выбору в соответствии со ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» вправе потребовать: заменить товар, отремонтировать изделие за счет продавца, вернуть товар и получить уплаченную за него сумму.

Продавец не отвечает за недостатки товара, которые возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения последним правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Гарантийным случаем не является: деформация и нарушение целостности конструкции из-за физического воздействия; изменение цвета изделия вследствие воздействия на него химических и косметических средств; разбитые вставки.

При покупке изделия из драгоценных металлов следует помнить, что, если оно не подошло по размеру или дизайну, сдать товар в магазин не получится.

Однако это не распространяется на ювелирные изделия, приобретенные дистанционным способом, возврат которых возможен при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств, документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного товара у продавца, и потребительской упаковки.