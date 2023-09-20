Стоит ли ждать подорожание рыбы в Ростовской области, рассказал эксперт

Эксперт не считает, что рыба в области сильно подорожает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти снизили кадастровую стоимость земельных участков, занятых рыборазводными прудами, в 50 раз — до 21 рубля за квадратный метр. Таким образом они фактически исправили ошибку Росимущества, которое из-за неправильного расчета увеличило ее, поставив под вопрос разведение прудовой рыбы в регионе.

О том, что ждет рыбохозяйственный комплекс Ростовской области, на радио «КП — Ростов-на-Дону» (89,8 FM) рассказал эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовский области Юрий Корнюш.

Специалист не сомневается, что дончане всегда будут с прудовой рыбой.

— В 2022 году общий объем выловленной товарной рыбы в Ростовской области составил 24,6 тысячи тонн. Это десятая часть от всего объема товарной рыбы в стране, — сообщил эксперт. — Губернатор Василий Голубев поставил задачу увеличить производство товарной рыбы до 30 тысяч тонн. Я думаю, что это вполне реально на сегодняшний день.

На начало текущего года в регионе переработкой рыбы занимается 60 предприятий. В частности, они выпускают рыбу вяленую, копченую, соленую, изделия из балыка, нарезку в вакуумной упаковке, консервы и пресервы. И за прошлый год произвели 22 тысячи тонн продукции.

По словам Юрия Владимировича, донскую рыбу продают не только в области, но и вывозят за ее пределы.

— Оптовая цена на рыбу у нас дешевле, чем на мясо. Карася можно купить в районе 50 рублей за килограмм, белого амура за 220 рублей, толстолоба — от 80 до 120 рублей.

Эксперт не считает, что в скором времени стоит ждать существенного подорожания рыбы.

— Возможно, к зимнему периоду будет небольшой рост. Но это чисто сезонные дела. Если побывать на нашем Центральном рынке, то цена сейчас вполне приемлемая для любого потребителя.

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