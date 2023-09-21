Красный лес в Ростовской области: где найти и сделать яркие фото

Осень на Дону - самое время для ярких селфи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области растет удивительный красный лес. По нему устраивают экскурсии. В любители флоры стараются перенести его растения себе на участки.

Между тем, такие гости в саду могут быть опасны для других его обитателей. Об особенностях красного леса «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» рассказал директор Южно-Европейской научно-исследовательской лесной опытной станции Тарас Турчин.

КРАСНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ

- Речь идет о насаждениях скумпии. Это кустарник весь теплый сезон стоит зеленым, а с наступлением осени его листья начинают краснеть и приобретают оттенки цветов от розового до пурпурного. Выглядит очень красиво, – пояснил Тарас Ярославович.

По-другому скумпию называют еще париковым деревом, потому что она выбрасывает пушистые усы, похожие на волосы. Привязалось к ней и название «желтинник» – под корой у растения находится желтый лубок. И все это действительно привлекательно для глаза. Поэтому насаждения таких растений часто становятся местом для фотосессий.

Пока скумпия еще зеленая, красный окрас появится позже. Фото предоставлено Тарасом Турчиным.

ГДЕ РАСТЕТ

В Ростовской области же это растение появилось лет пятьдесят назад. Его привезли из теплого Краснодарского края. По словам специалиста, тогда нужно было укреплять песчаные почвы, а на них мало что росло. А вот скумпия приживалась замечательно.

Сегодня ее большие посадки можно встретить в южных районах региона: Егорлыкском, Сальском, Песчанокопском. Растет она и в Октябрьском, Белокалитвинском, Кашарском районах, Шахтах и в других территориях области.

Кому - красный лес, а кому - и яркий образ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОКА ИСКАТЬ БЕССМЫСЛЕННО

Кустарник нередко стремятся посадить в парках и во дворах.

- Если посадить скумпию дома, она, скорее всего, примется. Вот только через какое-то время вытеснит все растения, потому что кустарник этот агрессивный. Из-за этого и встречается он, как правило, множественными кустами – разрастается. Размножается скумпия всеми возможными способами, которые характерны для цветущих растений.

Кстати, пока искать красный лес бессмысленно. Свой необыкновенный красный окрас листья кустарника начнут приобретать чуть позже. Это заметят все, кто будет ездить вдоль лесополос в указанных районах. Вот тогда-то и настанет время для фотосессий в красном лесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Ростову тополя, рассказала дендролог

Под сообщением о срубленных деревьях в центре города появились комментарии о том, что эти породы дерева нужно вырубать из-за аллергиков (подробнее)