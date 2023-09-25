Школьников Ростовской области приглашают на обучающий интенсив «Фабрика процессов»

«Фабрика процессов» - запуск нового образовательного проекта для школьников. Фото: АНО "ФИРОН"

В Ростовской области проводится регистрация на интенсив для школьников «Фабрика процессов». В формате коллективной игры участники получат представление о том, как планировать свою деятельность и достигать желаемого результата.

«Фабрика процессов» – это образовательная площадка для знакомства с инструментами бережливого производства. Формат, адаптированный для школьников от 11 до 14 лет, где детей в доступной форме знакомят с ключевыми понятиями методологии бережливого производства. Они учатся планировать свою деятельность, выявлять потери и повышать производительности своего труда.

«Фабрика процессов» - запуск нового образовательного проекта для школьников. Фото: АНО "ФИРОН"

В современной действительности возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и исследовательской деятельности школьников и развитие «мягких навыков» (soft slills). Эффективные методы формируют у ребят умение самоорганизовываться, работать с информацией, делать выводы и умозаключения, генерировать продуктивные идеи в любой деятельности.

Стандарты бережливого производства вызывают все больший интерес у работодателей. Это позволяет сократить потери, поскольку, согласно статистике, внедрение инструментов бережливого производства повышает производительность труда до 70%, а рост качества продукции и услуг доходит до 40%. Теория бережливого производства является универсальной для любых процессов, поэтому на рынке труда постоянно требуются специалисты, имеющие данные компетенции. И, зачастую, такие работники получают зарплату выше рыночной.

«Фабрика процессов» - запуск нового образовательного проекта для школьников. Фото: АНО "ФИРОН"

В связи с этим, важным аспектом воспитания молодежи является вовлечение их в идеологию бережливого производства, которая в данный момент внедряется повсеместно на предприятиях в России с государственной поддержкой. Раннее знакомство с принципами бережливого производства поможет школьникам в будущем стать востребованными специалистами на любой позиции в организации, а также пересмотреть и оптимизировать свои текущие процессы в обучении.

Тренинг-игра «Фабрика процессов» реализуется в несколько раундов. В ходе игры дети становятся работниками предприятия, причем у каждого из участников своя роль и своя зона ответственности.

«Фабрика процессов» - запуск нового образовательного проекта для школьников. Фото: АНО "ФИРОН"

Игра сконструирована таким образом, что в первом раунде рабочие места, на которых выполняются операции по созданию определенного изделия, хаотично разбросаны по помещению. Нет четких алгоритмов выполнения трудовых операций, первоначальное распределение сотрудников абсолютно не рационально, что влечет за собой потери времени и неэффективную организацию всего процесса и, как следствие, невыполнение производственного заказа. В последующих раундах реализуются улучшения, разработанные в обсуждениях между участниками процесса.

Каждый участник фабрики действует в соответствии с установленными рабочими стандартами, не выходит за рамки установленных стандартов и в ходе процесса использует инструменты бережливого производства, которые включат в себя:

1. Картирование.

2. Систему 5С.

3. Стандартизацию.

4. Визуализацию.

5. Систему «5Почему».

6. Производственный анализ.

В процессе обучения участники в режиме реального времени получают навыки анализа ситуации (критического мышления), учатся видеть проблемы и генерировать идеи, планировать свою деятельность и экономить время.

«Фабрика процессов» - запуск нового образовательного проекта для школьников. Фото: АНО "ФИРОН"

Проект проводится автономной некоммерческой организацией инновационного развития образования и науки «ФИРОН» в рамках субсидии губернатора, предоставляемой АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области».

Обучение очное, участие – бесплатное. Продолжительность одной игры составит 6 часов. Всего будет проведено 10 игр, рассчитанных на участие 120 человек.

Зарегистрироваться можно по ССЫЛКЕ.

По вопросам сотрудничества можно обращаться к координатору проекта – Подколодной Марии m.podkolodnaya@firon.org