Органы опеки рассказали, почему забрали дочь у многодетной мамы из Ростовской области

12-летнюю девочку забрали из приемной семьи органы опеки Фото: Евгения ГУСЕВА

Семья из Шахт Ростовской области – Галина и Михаил Попушой – пережили немало трудностей: пожар в доме и стройка нового, смерть близкой родственницы.

- И сейчас – новое испытание. Органы опеки забрали приемную дочь, - рассказала 56-летняя женщина «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону».

«БЫЛА ДЛЯ НАС С МУЖЕМ ЕДИНСТВЕННОЙ РАДОСТЬЮ»

Галина и Михаил воспитали пятерых родных детей и племянницу, у которой умерла мама. Еще семерых ребят взяли из детдомов, оформив на них опеку. В их числе и две родные сестры – Аня и Кристина (имена изменены – прим. ред.) .

- Аня оказалась сложным подростком. Подворовывала, бывало, прогуливала уроки. С ней какое-то время работал психолог, не говоря уже о моих попытках воспитать ее достойно. А потом случилось то, чего никто не ожидал. В 15 лет она выложила в соцсети свои обнаженные фото. Об этом узнали в органах опеки. Ее забрали у нас и поместили в реабилитационный центр. А затем передали на воспитание в другую семью, в Краснодар.

А 12-летняя Кристина, напротив, стала отдушиной для родителей.

- Мы ее воспитываем с четырех лет. Конечно, за эти годы она стала по-настоящему родной.

Кристина была совсем не похожа на старшую Аню, - справлялась с учебой, обожала кормить такс, которые живут во дворе, а самыми счастливыми моментами для нее были те, когда по вечерам семья собиралась вместе.

Галина и Михаил Попушой постараются вернуть дочь домой. Фото: из архива семьи

- И вот, все дети выросли и упорхнули из гнезда. У каждого своя жизнь. Кристина, которой сейчас 12 лет, была для нас с мужем единственной радостью. Но в конце лета опека у нас ее забрала. Сказали, что дочь должна жить в Краснодаре, с родной сестрой. Уже и постановление прислали, в нем меня попросили собрать все ее личные вещи. Я пока не тороплюсь это делать, потому что надеюсь вернуть дочь. Она ведь хочет домой, та семья для Кристины – чужие люди.

Галина собирается в ближайшее время обратиться за помощью в областную прокуратуру.

ПОЗИЦИЯ ОПЕКИ

В департаменте образования Шахт рассказали «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону», почему органы опеки приняли решение забрать подростка.

- Эта приемная семья находилась на учете в департаменте образования города Шахты. На воспитании у них находился один ребенок, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По словам представителей департамента, во время очередной плановой проверки органы опеки установили факты нарушений прав и интересов девочки.

- Приемному родителю дали рекомендации по устранению нарушений. А во время внеплановой проверки было установлено ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Выявленные нарушения могли привести к возникновению угрозы жизни или здоровью подопечной, - продолжают в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что действовали в полном соответствии с законодательством и исключительно в интересах ребенка.

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