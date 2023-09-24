Команды встретятся на "Ростов Арене". Фото: ФК "Ростов".

Матч «Ростов» - ЦСКА пройдет 24 сентября на «Ростов Арене». Команды встречаются в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги. В турнирной таблице РПЛ москвичи пока находятся на седьмом месте, ростовчане — на 12-м. Рассказываем, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча и какие прогнозы на предстоящую игру.

Смотреть «Ростов» - ЦСКА онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА можно бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало эфира — 19.00.

Прогнозы, статика и история личных встреч «Ростов» — ЦСКА

Дела в РПЛ у ЦСКА пока складываются удачнее. Из пяти последних игр три прошли вничью, одна завершилась победой москвичей, еще одна — их поражением. Впечатляющей была встреча ЦСКА с фаворитом лиги «Зенитом» 3 сентября. В начале игры казалось, что темп игре задали «красно-синие»: уже на четвертой минуте реализовали момент в створ и первыми забили гол. Однако после «встряски» «Зенит» стал больше владеть мячом, ЦСКА раз за разом спасал Игорь Акинфеев. Только во втором тайме Дуглас Сантос смог сравнять счет — 1:1. Несмотря на активную борьбу в конце матча, ни одной из команд забить так и не удалось.

У «Ростова» в пяти последних матчах — она ничья, три поражения и одна победа. Пожалуй, самой запоминающейся стала встреча «желто-синих» с «Динамо». Москвичи начали владеть мячом с первых минут игры и уже на десятой забили гол. С 34-й минуты ростовчане оказались в меньшинстве: Роман Тугарев покинул поле после двух желтых карточек. Спустя восемь минут игры москвичи забили второй. Счет изменился на 1:2 только благодаря автоголу «Динамо».

Последние игры между «Ростовом» и ЦСКА завершались победой последних или ничьей. Поэтому сейчас букмекеры склоняются к тому, что шансов на победу больше у московского клуба — 47% вероятности против 27%.

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