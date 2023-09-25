В Ростове-на-Дону на территории бывшего аэропорта построят первый детский сад на 200 мест

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

На площадке бывшего аэропорта уже возводятся объекты масштабного района «Новый Ростов». В рамках проекта стартовало строительство первого детского сада, который появится в жилом квартале «Полет». Возведением социального объекта занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест». Сдача детского сада планируется на третий квартал 2024 года.

По проекту предполагается, что здание детского сада будет трехэтажным, а его фасад украсят яркие акценты. В тех же оттенках будут построены беседки и игровые площадки.

Новый детский сад должен будет разместить 11 групп, включая ясельную и для малышей от 1,5 лет. Всего в детский сад сможет пойти 200 детей.

Особенностью нового детского сада станут комбинированные группы, которые смогут принять ребят с ограниченными возможностями. Новые помещения будут оснащены всем необходимым для комфортного пребывания дошкольников. Также в детском саду будут игровые и спортивные площадки, изолированный пищеблок, медпункт, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков, современная котельная.

Общая площадь территории первого детского сада в новом районе составит 9,5 тысяч кв. м.

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

К слову, «Новый Ростов» — один из крупнейших инвестпроектов Юга России. На площади в 367 гектар появятся пять школ и десять детских садов. Строительство первой школы на территории района должно начаться весной 2024 года. Также запланировано возведение правительственного квартала и автовокзала, медицинских и спортивных комплексов.

Особое внимание застройщик уделит озеленению: на территории оборудуют два парка и 14 бульваров. Кроме того, важной частью нового района станут современные жилые комплексы.