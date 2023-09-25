Александр Ищенко поздравил станицу Мигулинскую с 430-летием

Это первый визит Александра Ищенко в свой избирательный округ после избрания депутатом донского парламента седьмого созыва. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко поздравил с 430-летием станицу Мигулинскую в Верхнедонском районе. Это первый его визит в свой избирательный округ после избрания депутатом донского парламента седьмого созыва.

«НАСТАЛ ПЕРИОД ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ»

– Совсем недавно состоялись выборы, и для каждого избранного депутата настал период выполнять свои обещания, наказы, с которыми к нему обращались избиратели. Мне очень приятно сегодня находиться в станице Мигулинской, это одна из самых старинных казачьих станиц донской земли, насчитывающей как минимум 430 лет. Безусловно, здесь много вопросов, требующих решения, но и сделано уже немало. Не так давно был практически заново отстроен детский сад, отремонтирован Дом культуры, в этом году начался капитальный ремонт начальной школы. На следующий год уже запланирован ремонт системы водоснабжения, затем последует асфальтирование главных улиц станицы, – рассказал Александр Валентинович.

Первые упоминания о поселении историки-архивисты нашли в Московской росписи городков 1593 года. Там было сказано, что в Мигулине - «пять человек казаков живут без баб». Суженых они все-таки нашли, потому что и по сей день станица развивается.

ЧТЯТ И ПОМНЯТ

В станице бережно относятся к своей истории. Жители помнят казаков, которые отважно шли в бой с Наполеоном, не забыли и о расколе во время Гражданской войны, и о репрессиях против духовенства. Станичники чтут память о земляках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Спикер донского парламента отметил, что станица Мигулинская – пример того, что даже в самых отдаленных от административного центра населенных пунктах происходит развитие. Это свидетельствует о том, что село на Дону живет, движется вперед.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОЮ ЗЕМЛЮ

- Мы видим рекордные урожаи, которые в последние семь – восемь лет дает Ростовская область. Это происходит, прежде всего, потому, что здесь живут трудолюбивые люди, которые любят свою землю, которые хотят, чтобы она кормила сотни миллионов жителей нашей большой Родины. И поэтому совершенно точно, внимание к развитию сельских территорий Ростовской области будет усиливаться, – подчеркнул Александр Ищенко.

По его словам, для каждого депутата очень важно поддерживать постоянную связь с избирателями, и участие в таких массовых мероприятиях, как сегодняшний праздник – одна из форм такого взаимодействия, возможность прямого общения с жителями.

– Я уже получил несколько новых наказов, буквально пообщавшись со станичниками 10-15 минут. Все их мы, конечно, выполним, – заявил Председатель Законодательного Собрания.

ПОДАРКИ И СЕЛЬСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Отметим, что на праздник Александр Ищенко подготовил сразу несколько презентов для жителей.

- Мой подарок на День рождения станицы – комплекты иллюстрированных познавательных книг о нашей стране и художественной детской литературы двум местным библиотекам – поселковой и школьной, — сказал спикер Заксобрания.

Всего было передано 700 томов.Также отдельный подарок от председателя Заксобрания Ростовской области получила ученица местной школы Полина Самолаева. Девочка не только хорошо учится, но и активно занимается волонтерством. Школьнице вручили новый смартфон, который в дальнейшем станет настоящим помощником в учебе.

А главным сюрпризом для всех жителей Мигулинской стало выступление артистов Ростовского Музыкального театра. Отметим, что поселение находится в пяти часах езды от Ростова-на-Дону.

- На предвыборных встречах мигулинцы сетовали, что из-за такого расстояния сложно выбираться в донскую столицу на театральные спектакли и музыкальные концерты. Пообещал, что окажу содействие в организации культурных встреч для жителей станицы, — добавил Александр Ищенко.

В свою очередь, жители станицы встретили гостей из Ростова-на-Дону со свойственным сельским гостеприимством – была возможность попробовать казачьи блюда, осмотреть традиционную утварь и посетить фотовыставку «История станицы в лицах».

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