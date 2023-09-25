Из зоны – на сцену: заключенный из Ростовской области написал рэп о родине и снял клип

Заключенный снялся в клипе на песню собственного сочинения. Фото: скрин с видео ГУФСИН по РО

Еще лет семь назад ростовчанин был простым обывателем: дом, жена, работа в кафе быстрого питания. А для души – сочинял песни, Правда, сам не пел. Не верил в свой талант и способности. Хотя в глубине души всегда хотел этого.

«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО»

Однажды Артем оступился и нарушил закон. В какой-то момент, устав от режима «от зарплаты до зарплаты», решил распространять наркотики. Но из этой криминальной затеи не вышло ничего хорошего. Очень быстро мужчину поймали и отправили в тюрьму на десять лет.

Артем говорит, что пословица – не было бы счастья, да несчастье помогло – как раз про него. Только оказавшись в колонии номер 15 в Батайске он начал заниматься тем, о чем мечтал в глубине души: писать песни для себя!

- Сочинял и музыку, и слова, - поясняет он.

А однажды даже согласился выступить на концерте в колонии. Суровая публика вначале внимательно слушала песню. Пока Артем пел, в зале стояла тишина. И вот исполнитель замолчал. Заключенный признается, что в тот момент волновался не меньше, чем в зале суда перед оглашением приговора.

- Понравилось ребятам или нет, - терзался он вопросами.

И тут зал взорвался аплодисментам. С тех пор Артем был неизменным участником всех концертов, которые проходят в колонии. Администрация быстро заметила его.

ПЕСНЮ СОЧИНИЛ ЗА ДЕНЬ

- Мне предложили работу в колонии – вести музыкальные кружки. Конечно я согласился.

А в прошлом году Артем решил попробовать свои силы в конкурсе, в котором могут принять участие заключенные со всей страны. Тогда исполнил авторскую песню «Жди меня». Песня вошла в десятку лучших. И в этом году мужчина вновь решил отправить свою работу на суд жюри. Всего за один день он написал рэп «Родина».

- И слова мои, и музыка. Песня и о любви к Родине, и о возвращении домой из мест лишения свободы, и о встрече с родными и друзьями.

Клип артисту помог снять другой заключенный этой же колонии. Видеоряд может показаться немного мрачным: на первых кадрах – колючая проволока на фоне серого неба. Но дальше кадры меняются. На экране - и Москва-Сити, и Сибирь, и поля с рожью. В кадрах есть и сам исполнитель. Правда, в профиль, и его лицо затемнено. Артем признался, что это для того, чтобы остаться неузнанным.

- Мне осталось сидеть три года, как выйду на свободу, начну с чистого листа.

Патриотический рэп вошел в число лучших работ на конкурсе, в котором участвовало 280 человек.

- Я счастлив, что стал лауреатом состязания «Калины красной». Эмоции просто зашкаливают. Их не описать словами.

А еще добавил, что будет и в следующем году участвовать в творческом состязании. С какой песней, пока не знает:

- Как душа подскажет.

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