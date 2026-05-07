«Ты мне как дочь»: Ростовчанка пять лет ухаживала за пожилой соседкой, а та вопреки обещаниям завещала квартиру племяннику

Пенсионерка говорила, что оставит квартиру соседке, которая заботилась о ней Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять лет жительница Ростова каждый день ходила в соседнюю квартиру как на работу. Она покупала продукты, убирала и слушала долгие истории одинокой старушки. Бабушка божилась, что квадратные метры достанутся ей. Но стоило пенсионерке умереть, как на пороге возник столичный родственник: все имущество уплыло в чужие руки.

Родная душа по соседству

В одном из спальных районов Ростова жили две женщины. 35-летняя Анна (все имена изменены – прим. ред.) и 82-летняя пенсионерка Нина Васильевна. Своих детей у бабушки не было. Сначала Анна просто помогала донести сумки до двери. Потом стала заходить на чай.

- Она так плакала, жаловалась на одиночество, — делится женщина. — Говорила, что никому не нужна. Я просто пожалела человека. Начала готовить ей супы, убирать в комнате, покупать лекарства за свои деньги.

Пожилая женщина жаловалась соседке на одиночество Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка расцвела на глазах. А вскоре торжественно заявила соседке: «Анечка, ты мне как дочь. Квартиру только тебе оставлю».

Неожиданный наследник

Пять лет Анна ухаживала за соседкой. За это время потратила уйму сил и собственных сбережений. Никаких бумаг женщины не подписывали. Все строилось исключительно на доверии. Бабушка часто брала соседку за руку и успокаивала.

- Она мне прямо говорила: «Ой, Анечка, ты не переживай. Я уже сходила к нотариусу и завещание на тебя написала», — вспоминает ростовчанка. — Я и верила. Как можно не верить человеку, за которым выносишь судна?

В марте Нины Васильевны не стало. Анна организовала похороны за свой счет. А спустя пару дней в квартиру позвонили. На пороге стоял мужчина с чемоданом. Он оказался племянником покойной. Приехал из Москвы принимать жилье. Оказалось, что настоящее завещание давно оформлено на него. А про соседку столичный родственник впервые слышит. В итоге квартира ушла, а Анна так и осталась ни с чем.

После смерти пенсионерки на пороге квартиры появился племянник Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комментарий юриста

«Завещание можно менять каждый день»

Почему обещания не работают, объяснил ростовский юрист Евгений Колесников.

- Это классическая ошибка. Люди верят на слово и теряют годы жизни. Завещание — ненадежный инструмент в таких делах. Его можно переписывать хоть каждый день. И законную силу имеет только последнее.

Специалист подчеркивает: чеки из супермаркетов и показания соседей не сделают вас собственником чужой недвижимости.

Теперь женщина вряд ли сможет даже вернуть часть своих средств Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Единственный безопасный вариант — это договор пожизненного содержания с иждивением. В народе его называют договором ренты, — объясняет Евгений Колесников. — В нем четко прописано, кто и как ухаживает за пенсионером. Документ регистрируют официально. После этого квартира сразу переходит в собственность того, кто помогает. Пожилой человек спокойно живет там до конца дней, но тайно отписать квадратные метры другому уже не сможет.

Теперь Анне остается только идти в суд. Она может попытаться вернуть хотя бы часть потраченных денег. Но юристы разводят руками: без письменных договоренностей шансы почти равны нулю.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Мама в панике спрашивала, живы ли мы»: Жители Таганрога рассказали, как улетели из аэропорта Дубая, который подвергся атаке

«Это мой папочка полетел»: Так встречает военные вертолеты четырехлетняя дочь погибшего на СВО бойца из Ростовской области