Ненадолго вышла в магазин — искали всей станицей: Как эвакуаторщик средь бела дня похитил второклассницу, надругался и убил

Девочку искали всей станицей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одно из громких слушаний 2025 года — судебный процесс над 26-летним эвакуаторщиком из Ростовской области. Мужчина похитил, изнасиловал и убил ученицу второго класса. На заседаниях он пытался убедить присутствующих, что все «случилось спонтанно» и просил прощения у родителей школьницы.

«Родители очень хотели девочку»

По словам знакомой семьи, Катя (имя изменено - прим. ред.) была поздним ребенком.

- У ее родителей уже был сын, но они очень хотели дочку. Рождение Кати было долгожданным,

Одна из соседок рассказывала, что младшая дочь пары не оставалась без присмотра. Мать водила ее за ручку в школу, на дополнительные занятия, встречала после уроков и кружков.

- Сама Катя была воспитанным ребенком. Очень добрая, веселая и открытая.

По словам источника, в тот роковой день девочка пошла за покупками в близлежащий магазин. Домой она так и не вернулась.

Девочка пошла в магазин и пропала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ребенка искали всей станцией

Когда родители поняли, что дочь уже долго не возвращается домой, они сразу начали ее искать. Сначала люди пытались справиться своими усилиями, позже к ним подключились полицейские и добровольцы.

Спустя время тело Кати обнаружили в лесополосе - сразу стало ясно, что малышку убили. Быстро нашлись и свидетели, которые видели, как незадолго до случившегося второклассница садилась в машину к 26-летнему жителю станицы - водителю эвакуатора.

Подозреваемого задержали. На допросе в отделе он признался, что отвез ребенка в пустынное место, расправился с ней, а затем спрятал тело.

- Вытащил из машины, понес примерно метров десять, там положил. Развернулся и уехал, — рассказывал он на видео, которое опубликовали следователи.

Тело девочки обнаружили в лесополосе. Фото: СУ СКР по Ростовской области

Предложил подвезти до дома

26-летнему водителю эвакуатора было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: «Похищение», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство». Расследованием уголовного дела занялся Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Ростовской области.

К концу мая 2025 года все следственные действия завершились, материалы передали в суд. Как установили следователи, обвиняемый заметил школьницу, когда та возвращалась из магазина домой. Мужчина предложил второкласснице подвезти ее. После этого силой посадил ребенка в салон эвакуатора и отвез в пустынное место.

— После этого он совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности и с целью скрыть содеянное задушил девочку, — комментировали в следственном управлении.

«Было видно, что она испугалась»

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», перед первым заседанием обвиняемый неоднократно повторял, что все «все произошло спонтанно».

- Ехал после смены, заехал в станицу. Некоторое время стоял на одном месте, потом перебрался в другое — всего в пяти-шести метрах. Там поймал девочку. Сказал, что довезу до дома.

При этом, со слов самого подсудимого, школьница сначала отказывалась садиться в машину. Однако преступник уговорил ребенка. Когда девочка села в машину, он отвез ее в лесополосу.

- Она сразу поняла, что что-то происходит. Но ничего не говорила, ничего не делала. Видно было, что испугалась.

Подозреваемого задержали почти сразу. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Сказал, что убил из страха

Журналистов пустили вынесение приговора. Перед оглашением решения обвиняемый ответил на вопросы. Говорил, что убил школьницу из страха, что она расскажет о насилии родителям.

— Она просила не убивать, — вспомнил он.

Насильник и убийца уверял, что якобы раскаивается, и даже пытался принести извинения родителям ребенка.

— Извините, что так вышло. Понимаю, что им не нужны извинения, им нужен ребенок.

Приговор оказался суровым - пожизненное заключение в колонии строгого режима.