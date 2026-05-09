Мешал спать: В Ростовской области мачеха взялась за нож, чтобы «воспитать» шестилетнего пасынка

Об этой кошмарной истории стало известно летом 2020 года: женщина в пьяном угаре полоснула ножом пасынка. Ребенку пришлось зашивать интимное место, а мачеха пошла под суд.
О том, что происходило в этой семье, соседи судачили давно. Глава семейства Игорь (имя изменено — прим. ред.) работал, и уже по этому признаку по местным меркам считался благополучным. Вот только с женами не везло. Первая сбежала, оставив мужу восьмимесячного сына Ванечку.
Спустя время Игорь встретил Ирину, а вскоре женился. Поначалу женщина души не чаяла в пасынке. Но после рождения двух общих с Игорем детей все переменилось. Младшие могли шалить сколько угодно — Ирина лишь улыбалась. А Ванечка приводил ее в бешенство каждым своим движением.
— Она постоянно раздражалась на него, а я закрывал глаза, — признавался позже мужчина.
Это был не первый «звонок». Когда Ване было четыре года, мачеха за какую-то шалость отхлестала его шнуром так, что на спине остались рубцы. Тогда Игорь сделал вид, что ничего страшного не произошло.
А еще Ирина все чаще прикладывалась к бутылке. Семья даже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Инспекторы приходили с проверками — и за несколько дней до трагедии вынесли вердикт: жизни детей ничто не угрожает.
Ошиблись.
В тот день Ирина выпила и решила вздремнуть. Легла вместе с двумя родными сыновьями. А шестилетний Ваня играл рядом — громко, по-детски, не со зла.
Женщина вскочила как ужаленная. Не раздумывая, треснула пасынка рукой, но этого ей показалось мало. Она швырнула ребенка на пол и схватила кухонный нож.
Мальчик закричал. Прибежали соседи, вызвали скорую. Ванечку экстренно доставили в больницу. Хирурги зашивали разорванные ткани паха буквально по миллиметру. Орган удалось восстановить.
Отец, узнав о случившемся, выгнал Ирину из дома в ту же минуту.
— Как-нибудь справлюсь сам, но с ней под одной крышей — опасно, — заявил Игорь.
Мачеху задержали. На допросе она долго отпиралась: мол, не я, показалось. Но потом все же призналась. Правда, раскаяния в голосе никто не услышал. Женщина спокойно пересказала, как «воспитывала» ребенка, и ни тени сожаления.
Суд проходил уже осенью. Ростовский областной суд признал Ирину виновной. Статья — «Причинение вреда здоровью и угроза убийством». Приговор: восемь месяцев колонии-поселения.
Местные жители еще долго обсуждали случившееся: кто переживал за мальчика, кто просто судачил.
— Мы знали, что она выпивает, — говорят соседи. — Но чтобы с ножом на ребенка… Это не женщина, это зверь.
Ваня остался с отцом и двумя младшими братьями. Игорь клялся, что больше никогда не подпустит бывшую жену к детям. Мальчик физически восстановился, а вот моральная травма осталась.