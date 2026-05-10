«Все эти годы тешила себя надеждами»: Женщина изуродовала любовницу экс-мужа, которого хотела вернуть

Мужчина, которого бывшая жена избила ломом, вызвал полицию

В Ростовской области 40-летняя Наталья оказалась на скамье подсудимых из-за неразделtнных чувств. Женщина так и не сумела принять развод с мужем и тот факт, что её бывший супруг нашёл новую избранницу. В итоге она решила в буквальном смысле биться за свою любовь.

Развелась 13 лет назад, но забыть не смогла

По словам друзей и знакомых Натальи, у женщины была недвижимость — квартира и частный дом. Она жила в квартире и могла бы получать дополнительный доход от аренды дома, но отказалась от этой идеи по причине, которую многие бы посчитали необычной. В том самом доме поселился ее бывший муж.

С 36-летним Петром Наталья рассталась официально еще 13 лет назад. Но, судя по всему, так и не сумела его забыть.

На допросе задержанная не отрицала вину

- Вероятно, именно поэтому она после развода оставила его фамилию и позволила ему остаться жить в ее доме. Думаю, все это время она тешила себя надеждами на возвращение бывшего, — считала одна из приятельниц Натальи.

Мужчина при этом не собирался восстанавливать отношения. Пока Наталья пребывала в своих иллюзиях, он спокойно устраивал личную жизнь. Когда бывшая супруга узнала об очередном его романе, ее это сильно разозлило. А известие о том, что Петр начал часто приводить новую возлюбленную в ее дом привело Наталью в ярость.

Шрам в три сантиметра

Вооружившись ломом, Наталья отправилась к Петру. Едва он открыл дверь, как женщина с порога на него набросилась. Затем прошла в спальню, где обнаружила любовницу в постели. Не говоря ни слова, накинулась уже на женщину.

Петру с большим трудом удалось остановить бывшую жену. Наталья ушла лишь после того, как мужчина пригрозил вызовом полиции. Посовещавшись с приятельницей, мужчина решил рассказать обо всем правоохранителям. Те настояли на обращении пары за медицинской помощью.

На ревнивую жительницу Шахт завели дело

К счастью, оба пострадавших довольно быстро пошли на поправку. Однако у женщины на лбу, возле брови, остался глубокий трехсантиметровый шрам. Позже в зале суда она заявит, что это увечье ее обезобразило.

В отношении Натальи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В 2024 году суд признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно.