«Похоронили рядом с братом-двойняшкой»: Как пенсионер убил шестилетнего внука, которого растил с детства, заменив отца

В октябре 2021 года Ростов потрясла громкая новость: пенсионер убил шестилетнего внука. Позже выяснилось, что пожилой мужчина растил ребенка, заменив ему отца.

НЯНЧИЛ С РОЖДЕНИЯ

Трагические события произошли в одном из ростовских спальных районов, в квартире обычной пятиэтажки. Соседи всегда считали 59-летнего мужчину добрым и отзывчивым человеком. Он, к примеру, всегда помогал женщинам донести тяжелые пакеты.

Как рассказала близкая родственница семьи, пожилой мужчина был ветераном-«афганцем» с контузией. После смерти первой жены от болезни он сошелся с другой женщиной и зарабатывал частным извозом. У Алексея была взрослая дочь, которая родила троих внуков: девочку и мальчиков-двойняшек. Один из мальчиков умер в раннем возрасте спустя две недели после того, как его покрестили.

Второго внука дед опекал с первых дней жизни: то приезжал к нему в гости, то забирал к себе, водил на детскую площадку, баловал сладостями. Никто из окружающих даже подумать не мог, что когда-нибудь этот человек совершит такое.

«ПОКА СПАЛ, КТО-ТО УБИЛ ВНУКА»

Жильцы дома и спустя годы после трагедии с ужасом вспоминали ту роковую ночь. Особенно тяжело переживала случившееся девушка Анфиса, которая жила в квартиру этажом выше. В тот вечер она с мужем уже легли спать, но минут через двадцать с открытого балкона вдруг послышались детские крики.

Супруги сначала решили, что кто-то шумит на улице, однако вскоре поняли: крик доносится из квартиры снизу. Они предположили, что родители просто отчитывают ребенка, а тот в ответ закатил истерику. Правда взрослых голосов слышно не было — лишь детский. А потом наступила тишина...

Анфиса уже начала засыпать, но внезапно раздался стук в дверь. В глазок она увидела соседа — дядю Лешу. Мужчина, будучи в одних трусах, в панике говорил: «Помогите, кто-то убил моего внука!». Женщина тут же разбудила мужа.

Супруг Анфисы первым зашел в соседскую квартиру и на кухне обнаружил тело мальчика. Дед выглядел совершенно убитым горем и твердил одно: он якобы спал, а когда проснулся, внук был уже мертв.

МАТЬ НЕ МОГЛА ПОВЕРИТЬ В СЛУЧИВШЕЕСЯ

Люди тут же вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали того самого дядю Лешу. В ту же ночь в квартиру приехала мать ребенка — женщина была в состоянии шока и не могла поверить в случившееся.

Как выяснилось, незадолго до трагедии она разговаривала со своим отцом и сыном по видеосвязи, и ничто не предвещало беды. Дед сообщил, что помог мальчику искупаться, они собирались поужинать и лечь спать Однако буквально через сорок минут соседи позвонили матери и сообщили чудовищную новость.

На следующий день, когда следователь вызвал соседей на допрос, они стали свидетелями разговора. Алексей твердил, что не помнит сам момент убийства внука, хотя и не отрицал своей возможной вины.

Позже знакомые припомнили, что подобные провалы в памяти случались с ним и раньше. Однажды Алексей вместе с приятелем распивал спиртное возле гаражей. Между мужчинами вспыхнула ссора, и он ударил мужчину. После этого дед просто сел на стул и словно отключился. А когда пришел в себя, полностью забыл о произошедшем конфликте.

«КАК Я ТАК МОГ?»

В рамках расследования дела подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты заключили: в момент убийства 59-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, на фоне которого у него развилось временное психическое расстройство. Из-за этого он не осознавал собственные действия и не мог контролировать их. В итоге суд постановил не наказывать его тюремным сроком, а отправить на принудительное лечение.

Мальчика похоронили рядом с братом-двойняшкой, умершим в младенчестве.

Дочь осужденного несколько раз навещала отца в психиатрической клинике, пытаясь понять причины случившегося. Однако тот и сам не в силах был объяснить свой поступок. Чаще всех пациента навещает его сожительница. По трагическому совпадению, именно в ту роковую ночь ее не было дома.

Спустя несколько лет после этих событий мать погибшего мальчика родила еще одного ребенка — снова сына.