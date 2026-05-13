Сбиты 20 дронов: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 13 мая

В Ростовской области в ночь на 13 мая и утром работали силы и средства ПВО. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В Ростовской области в ночь на 13 мая и утром работали силы и средства ПВО, рассказал в своем канале в мессенджере губернатор Юрий Слюсарь. К счастью, в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Однако без разрушений на земле не обошлось.

Обломки БПЛА нашли в одном из районов Ростова. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Какие объекты повреждены

По данным главы региона, беспилотники были сбиты в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также еще в четырех муниципалитетах: Миллеровском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах.

— В хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции. Возгораний нет, — рассказал Юрий Слюсарь.

Однако была зафиксирована потеря расчетной мощности. Специалисты работают на месте происшествий.

Позже Юрий Слюсарь сообщил о том, что в Первомайском районе Донской столицы обломки БПЛА нашли около двух строений. Они упали рядом с коммерческим и административным зданиями. Возгораний не произошло, однако пострадали бытовые коммуникации.

Нашими силами и средствами ПВО были сбиты 20 дронов. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Удар по Ростовской области стал частью атаки по 15 регионам

Всего в небе над Донским краем 13 мая были сбиты 20 вражеских БПЛА.

В Министерстве обороны РФ добавили, что удар по Ростовской области стал частью массированной атаки по 15 субъектам страны. ПВО этой ночью работали в Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и других областях страны.

— Были перехвачены и уничтожены 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказали в Минобороны России.

