Запись в блокноте помогла раскрыть преступление: Почему убийцу бизнесмена осудили только через 13 лет после преступления

В 2024 году в Ростове 40-летнего мужчину осудили за преступление, которое произошло еще в 2011 году. По версии следствия, он убил предпринимателя из-за долга в 100 тысяч долларов.

Блокнот с должниками

Жертва — предприниматель Кирилл. В те годы он торговал хозяйственными товарами на популярных рынках. С подозреваемым Романом у него были деловые отношения — тот помогал с поставками.

Однажды Роман признался Кириллу, что набрал кредитов. Доверявший своему сотруднику бизнесмен без колебаний одолжил ему около 100 тысяч долларов — по тому курсу это было примерно 2,7 миллиона рублей.

Кирилл думал, что партнер сначала расплатится с другими долгами, а затем вернет ему деньги. Он настолько не сомневался в порядочности Романа, что даже не стал оформлять никакой договор, лишь записал в блокнот фамилию должника и сумму. Именно эта пометка позже и поможет следствию.

Спустя время у самого Кирилла начались проблемы с деньгами: московский поставщик потребовал срочно оплатить крупную партию товара. Не хватало чуть более миллиона рублей. Тогда ростовчанин достал блокнот со списком должников.

Кирилл позвонил Роману и потребовал вернуть 100 тысяч долларов. Однако у того не только не было такой суммы — он и не думал отдавать долг. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», именно после этого разговора помощник бизнесмена решил его убить.

Киллеры поставили условие нанимателю

Роман понимал, что не справится с предпринимателем в одиночку. Он обратился к знакомому с криминальным прошлым и предложил 300 тысяч рублей за убийство Кирилла. Тот согласился, но выдвинул условие — к делу нужно подключить еще несколько человек.

В итоге исполнитель нашел двух сообщников. Все трое настояли на том, чтобы Роман лично присутствовал во время расправы. Видимо, хотели, чтобы тот тоже запятнал руки кровью и точно их не обманул.

План преступники разработали в кратчайшие сроки. Заранее присмотрели заброшенную постройку под Ростовом — в ее подвале они планировали спрятать тело жертвы. После этого Роман позвал Кирилла на встречу под предлогом обсудить возврат долга.

Из ресторана – к месту будущего преступления

27 января 2011 года Кирилл в строгом деловом костюме пришел в ресторан в центре города. Там его уже поджидал Роман, который тут же с улыбкой сказал, что может вернуть долг уже сегодня. Якобы для этого нужно съездить в еще одно место.

Кирилл снова поверил партнеру и не стал задавать ему лишних вопросов. Более того, он даже похвастался Роману стопкой купюр — он зачем-то взял с собой 30 тысяч долларов.

По версии следствия, Роман заманил жертву в постройку, где его уже ждали сообщники. Вчетвером преступники расправились с предпринимателем и спрятали его тело в подвале, засыпав сверху сухой землей.

Похищенные доллары убитого злоумышленники поделили между собой, а его автомобиль марки угнали для последующей продажи.

Вынесли суровый приговор

Спустя пару дней после исчезновения Кирилла начали разыскивать. Тревогу забил брат пропавшего: когда предприниматель перестал отвечать на звонки, родственник сам отправился к нему в квартиру и открыл дверь дубликатом ключа.

Позже, давая показания следователям, брат убитого расскажет:

- Внутри все оставалось на своих местах, никаких следов взлома не было. Но сразу привлек внимание раскрытый ежедневник — в нем оказались контактные данные Романа и сумма, которую тот задолжал.

Именно эта находка позволила оперативникам быстро выйти на троих исполнителей, которым Роман заказал расправу над Кириллом. Сам же заказчик успел скрыться и долгие годы находился в международном розыске.

Спустя много лет задержали и предпринимателя. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный организованной группой» и «Убийство». В суде мужчина свою вину отрицал, однако его аргументы судью не убедили.

Романа признали виновным и назначили ему наказание в виде 16 лет строгого режима с последующим ограничением свободы еще на два года.