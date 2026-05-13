«Я хочу сдаться!»: В Ростове мужчина лишился глаза из-за встречи с чужой женой

В тот ясный апрельский вечер ростовчанка Нина гуляла с давним знакомым недалеко от набережной Дона. Однако внезапно эту идиллию прервал гражданский муж женщины — заметив парочку, он тут же достал травматический пистолет. В итоге — один мужчина лишился глаза, другой попал на скамью подсудимых. Происшествие случилось в 2024 году.

Нашел в лесополосе

Владимир перебрался в Ростов из другого региона довольно давно. К 44 годам у него не было семьи или постоянной работы. Пару лет назад он вышел из колонии, где отбывал наказание за кражу.

Однако было в его жизни и хорошее — освобождения Владимира ждала Нина. Вместе они были около восьми лет, хоть и не оформляли отношения официально. Нина не отвернулась от мужчины, даже когда тот попал в места не столь отдаленные. А когда Владимир вернулся, стал жить вместе с ростовчанкой и ее уже взрослым сыном.

Казалось, жизнь налаживается. У бывшего осужденного были жилье и близкие люди, периодически он стал подрабатывать разнорабочим.

Пошел гулять, но взял с собой пистолет

То воскресенье казалось обычным днем. Утром Владимир сходил с пасынком в магазин, потом решил отдохнуть. Но омрачало настроение отсутствие хозяйки дома — Нины не было уже целые сутки. Мужчина много раз пытался до нее дозвониться, а когда получилось — гражданская жена отказалась отвечать, где она и когда вернется. Разговор закончился ссорой.

Около полудня Владимир вышел на улицу с пасынком. Позже в разговоре со следователями он утверждал, что хотел просто пройтись подышать свежим воздухом. Правда зачем-то прихватил с собой травматический пистолет.

К слову, наличие пистолета Владимир объяснял случайностью: якобы однажды возвращался на попутке из Шахт, вышел в районе лесополосы и там заметил торчащий из земли пистолет «ОСА». Владимир утверждал, что прихватил найденный «арсенал», чтобы в дальнейшем использовать для самообороны.

Испугался и схватил пистолет

Во время прогулки Владимир внезапно увидел Нину — она была в компании давнего приятеля Максима и его родственников. Люди шли с Парамоновских складов.

Владимир знал Максима. Позже он признавался, что мужчина давно ему не нравился, так как и раньше оказывал знаки внимания его жене. И тут такое совпадение!

Владимир буквально подлетел к паре и потребовал от Нины объяснений. Причем, как рассказывали очевидцы, в какой-то момент от криков он перешел к рукоприкладству. Женщину попытался защитить Максим.

— Чтобы духу твоего рядом с ней не было! — крикнул Владимир сопернику.

Тот направился прямо к Владимиру. Ревнивец прекрасно знал, что Максим не просто заметно крупнее его, но и имеет судимость за убийство. Испугавшись, он выхватил из кармана травматический пистолет и выстрелил в сторону противника.

Очнулся без глаза

Противник тут же упал. Осознав, что натворил, Владимир отдал мобильный телефон пасынку, а сам бросился к Дону и бросил в реку пистолет. После этого подозреваемый поспешил к остановке, чтобы побыстрее скрыться с места преступления.

В это время Нина вместе с сестрой Максима вызвала бригаду скорой помощи, и пострадавшего доставили в больницу. Пришел он в себя уже в палате. Полученная травма потребовала нескольких операций, и в результате мужчина лишился глаза. Как только позволило состояние, мужчина написал заявление в полицию.

«Я хочу сдаться!»

Искать Владимира не пришлось. Он сам позвонил в полицию и сказал: «Я хочу сдаться!»

Когда стражи порядка доставили мужчину в отделение, он с порога сказал, что собирается во всем сознаться. После этого оформил явку с повинной.

В отношении Владимира было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Позже его признали виновным и приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.