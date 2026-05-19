Побрили и выставили на мороз: Мужчина приютил брошенную хозяевами хаски, а через две недели предал ее во второй раз

Ростовчанка спасла хаски, которую выгнали на мороз. Фото: телеграм-канал "Дом котиков КОТЭДЖ"

Приветливая и игривая хаски по кличке Арника за свою еще недолгую жизнь дважды столкнулась с предательством. В начале 2025 года ее нашли в Суворовском микрорайоне — к тому моменту она уже трое суток умирала на морозе.

Вместо лечения побрили налысо

Арнике было тогда лишь два года. За столь короткий срок ее успели дважды бросить предыдущие владельцы. Как рассказывала «КП-Ростов-на-Дону» основательница зооприюта Алена Кравцова, ни одна из семей должным образом не занималась здоровьем животного.

— Первые хозяева некачественно проводили обработку собаки от паразитов. В результате у нее развился демодекоз. Это заболевание хоть и не угрожает жизни собаки, но протекает крайне мучительно. Хаски страдала от сильного зуда и язв на коже.

Хозяева не стали терпеть в доме больное животное. Фото: телеграм-канал "Дом котиков КОТЭДЖ"

Обычно при демодекозе ветеринары назначают животным антибиотики. Однако вместо необходимой терапии люди просто сбрили с собаки всю шерсть.

— Само собой, питомцу это ничуть не помогло. Тогда владельцы разместили в интернете объявление с просьбой подыскать псу новых хозяев.

Как сообщает зооактивистка, хаски взял к себе двадцатилетний житель Суворовского района. Но забота нового владельца продлилась всего две недели. Молодой человек снимал жилье: узнав о собаке, арендодательница выдвинула ультиматум — либо пес покидает квартиру, либо съедет сам квартирант.

В тот же морозный вечер полностью хаски, которая была уже без шерсти, оказалась выброшенной на улицу.

«Извини, у меня дела»

Некоторое время хаски держалась у входной двери подъезда, но с наступлением холодов ее силы быстро иссякли. К счастью, один из жильцов сжалился над Арникой и впустил ее внутрь, что спасло ей жизнь. Правда забрать пса к себе в квартиру никто так и не решился.

Кто-то пустил собаку в подъезд и тем самым спас ей жизнь. Фото: телеграм-канал "Дом котиков КОТЭДЖ"

О брошенной собаке Алене рассказали местные жители. Ростовчане отправили женщине сообщение в личку.

— Так случилось, что вечером у меня сильно поднялась температура — почти до сорока. Я попросила одного человека помочь перевезти собаку, но в ответ услышала: «Извини, у меня дела». Пришлось вызывать специальное зоотакси.

Алена Кравцова забрала Арнику себе. Фото: телеграм-канал "Дом котиков КОТЭДЖ"

Хаски поселилась в приюте Алены. Уличные скитания привели не только к обострению кожной болезни, но и спровоцировали цистит. Животному потребовалось дополнительное лечение. Тем не менее состояние Арники постепенно улучшается.

— Она просто чудесная: спокойная, тихая девочка. Уму непостижимо, как можно было так жестоко обойтись с ней. Но я верю, что собака скоро полностью поправится и наконец обретет по-настоящему любящих хозяев.