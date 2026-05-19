Побрили и выставили на мороз: Мужчина приютил брошенную хозяевами хаски, а через две недели предал ее во второй раз

Приветливая и игривая хаски по кличке Арника за свою еще недолгую жизнь дважды столкнулась с предательством. В начале 2025 года ее нашли в Суворовском микрорайоне — к тому моменту она уже трое суток умирала на морозе.
Арнике было тогда лишь два года. За столь короткий срок ее успели дважды бросить предыдущие владельцы. Как рассказывала «КП-Ростов-на-Дону» основательница зооприюта Алена Кравцова, ни одна из семей должным образом не занималась здоровьем животного.
— Первые хозяева некачественно проводили обработку собаки от паразитов. В результате у нее развился демодекоз. Это заболевание хоть и не угрожает жизни собаки, но протекает крайне мучительно. Хаски страдала от сильного зуда и язв на коже.
Обычно при демодекозе ветеринары назначают животным антибиотики. Однако вместо необходимой терапии люди просто сбрили с собаки всю шерсть.
— Само собой, питомцу это ничуть не помогло. Тогда владельцы разместили в интернете объявление с просьбой подыскать псу новых хозяев.
Как сообщает зооактивистка, хаски взял к себе двадцатилетний житель Суворовского района. Но забота нового владельца продлилась всего две недели. Молодой человек снимал жилье: узнав о собаке, арендодательница выдвинула ультиматум — либо пес покидает квартиру, либо съедет сам квартирант.
В тот же морозный вечер полностью хаски, которая была уже без шерсти, оказалась выброшенной на улицу.
Некоторое время хаски держалась у входной двери подъезда, но с наступлением холодов ее силы быстро иссякли. К счастью, один из жильцов сжалился над Арникой и впустил ее внутрь, что спасло ей жизнь. Правда забрать пса к себе в квартиру никто так и не решился.
О брошенной собаке Алене рассказали местные жители. Ростовчане отправили женщине сообщение в личку.
— Так случилось, что вечером у меня сильно поднялась температура — почти до сорока. Я попросила одного человека помочь перевезти собаку, но в ответ услышала: «Извини, у меня дела». Пришлось вызывать специальное зоотакси.
Хаски поселилась в приюте Алены. Уличные скитания привели не только к обострению кожной болезни, но и спровоцировали цистит. Животному потребовалось дополнительное лечение. Тем не менее состояние Арники постепенно улучшается.
— Она просто чудесная: спокойная, тихая девочка. Уму непостижимо, как можно было так жестоко обойтись с ней. Но я верю, что собака скоро полностью поправится и наконец обретет по-настоящему любящих хозяев.