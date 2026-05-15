Из Ростова - в Госдуму: проект донского художника Максима Ильинова «Арт-Фронт» представлен в Москве

Выставка включает 18 полотен, посвященных событиям специальной военной операции. Центральное место в экспозиции занимает картина «Защитник». Это собирательный образ российского солдата, в котором мастерски соединены черты реальных героев СВО и уникальный художественный почерк донской школы живописи.

Проект «Арт-Фронт» вырос из системной работы художника и партии «Новые люди» в Ростовской области. Изначально это была частная инициатива, направленная на молодежь: выставки для школьников и студентов проводились как живое и искреннее дополнение к «Урокам о важном», было проведено более 60 мероприятий в Ростовской области. Организаторы ставили целью говорить о сложных событиях не сухим лекционным языком, а через образы, которые «цепляют» и объясняют больше, чем любые слова.

Сегодня проект масштабируется: мастерская Максима Ильинова на Дону стала настоящей «точкой сборки» смыслов: здесь создаются не только картины, но и плакаты, а также шевроны для бойцов. Особым символом партнерства партии и художника на выставке стал бирюзовый шеврон «Новые люди» с изображением «Ласточки мира», созданный по мотивам одноименной картины Максима Ильинова.

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди»:

- Сегодня важна работа на фронте смыслов. Ведь именно там формируется взгляд на будущее страны. Искусство помогает понять происходящее, сохранить память и поддержать людей. Ростов-на-Дону задал высокую планку, и мы планируем тиражировать этот опыт по всей стране. Важно, чтобы таких благотворительных выставок было больше, а у местных талантов были доступные площадки в галереях и домах культуры без бюрократических барьеров.

Максим Ильинов, художник, автор проекта:

- Я начал писать эти картины, когда мои товарищи оказались «за ленточкой». Творчество - это мой личный способ быть рядом с ними, передать их характер и правду. То, что сегодня донская школа живописи звучит в столице на таком уровне - это знак того, что наше искусство живое, оно чувствует нерв времени и нужно людям.

Александр Чухлебов, лидер фракции «Новые люди» в Ростовской-на-Дону городской Думе:

- Исторически сложилось выражение: «С Дона выдачи нет». Но сегодня времена изменились: сейчас не время оставлять все только внутри своего региона. Мы считаем, что есть вещи, которыми мы просто обязаны делиться, чтобы они стали достоянием всей нашей огромной страны. Именно ради этого мы сегодня собрались в стенах Государственной Думы. Наш проект - это вклад Дона в общую битву за смыслы.

Открытие выставки сопровождалось выступлением казачьего ансамбля, подчеркнувшим колорит южного региона. В числе почетных гостей мероприятие посетили ветераны СВО, представители Минобороны, Минкультуры и Росмолодежи.

Все средства, вырученные от продажи картин через сайт проекта, будут направлены на гуманитарную помощь жителям приграничных и исторических территорий. Партия «Новые люди» продолжает системно поддерживать эти регионы, реализуя программы адресной помощи, доставки техники и предметов первой необходимости, а также продвигая законодательные инициативы по восстановлению социальной инфраструктуры.