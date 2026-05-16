Охотился по ночам: Как поймали ростовского могильщика, который нападал на одиноких женщин и закапывал жертв

15 лет назад, в июне 2011 года, в Ростовском областном суде вынесли приговор человеку, которого прозвали «кладбищенским маньяком». Руслан (все имена изменены – прим. ред.) работал могильщиком на Северном кладбище и по ночам выезжал на охоту. Две молодые девушки погибли от его рук, еще несколько женщин стали жертвами насилия. Несмотря на попытки убийцы уйти от ответственности, улики и показания свидетелей отправили его в колонию строгого режима.

Первую жертву нашли под плитой, вторую – в поле

Вечером 30 марта 2008 года 22-летняя Мария гуляла с друзьями. Попрощавшись с ними, она отправилась домой на Таганрогское шоссе и решила сократить путь через рощу. Больше ее никто не видел. Тело девушки нашли под бетонной плитой в промывочном коллекторе у железной дороги. Следов, указывающих на убийцу, почти не осталось.

Спустя полтора года в Азовском районе пропала 22-летняя Евгения. Она отдыхала с сесстрами и приятелями сельском кафе, а затем отправилась пешком в свой хутор. Когда девушка не вернулась, а телефон молчал, родители забили тревогу. Поисковая собака обнаружила тело, замотанное скотчем, в поле в десяти километрах от места пропажи. Елену изнасиловали и избили до смерти. Преступник не взял ни золото, ни мобильный – ему нужно было другое.

Помог случайный номер

Следователям повезло: трое местных парней запомнили номер подозрительной машины, стоявшей недалеко от трассы. На старых «Жигулях» красовался легкий номер «011». Вскоре выяснили владельца – 27-летнего Руслана, недавно женившегося и подрабатывавшего могильщиком на кладбище. Тот почти сразу признался в содеянном. Он показал лопату, которой закапывал тело второй жертвы. Рассказал, что по ночам, пока беременная супруга сидела дома, выезжал на «охоту».

Оказалось, что после убийства первой девушки он попытался напасть на другую в том же месте, но ее спугнули прохожие. Тогда маньяк сменил район. На трассе между хуторами он высматривал одиноких женщин. Одна из жертв настолько перепугалась, что не оказала сопротивления – осталась жива. Насильник забрал ее одежду и приказал молчать. Месяц спустя он убил Евгению.

Обвинил знакомых и требовал суда присяжных

Экспертиза признала мужчину вменяемым. Он не выбирал жертв по внешности – его интересовали только женщины, идущие вечером в одиночку. Свою похоть он удовлетворял любой ценой, а если жертва сопротивлялась или кричала, убивал с особой жестокостью.

Поначалу могильщик сознался, но затем отказался от показаний и потребовал суда присяжных, заявив, что убивали его знакомые. Однако суд не поверил этим доводам. Ростовчанину назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

