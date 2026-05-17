«Из воздуха» вспыхнуло постельное белье и загорелась мебель: Как брат и сестра спаслись от шаровой молнии под Ростовом

Большинство из нас о шаровой молнии только читали или видели ее в кино. Но жители поселка Мокрый Батай под Ростовом видели ее в живую. До сих пор они вспоминают, как в сентябре 2010 года грозное природное явление уничтожило жилой дом, откуда чудом успели спастись брат и сестра – школьники.

Гроза над поселком

Обычный день в поселке Мокрый Батай не предвещал беды. Мама троих детей, старший из которых уже учился в институте, Татьяна – была на работе, как и отец семейства. Ее 12-летний сын Саша сидел за компьютером на втором этаже, его девятилетняя сестра Катя играла неподалеку. Неожиданно в доме громыхнуло так сильно, а мальчик почувствовал мощный удар.

– В комнату вбежала сестра, она была очень напугана, – вспоминал позже Саша. – Мы вместе спустились вниз, а в одной из комнат увидели, как огонь буквально летит по проводам.

Ребенок в поисках безопасного выхода из здания открыл дверь в Катину спальню и остолбенел: постельное белье на кровати вспыхнуло само собой, словно от воздуха.

Огонь продвигался в считанные секунды

Саша не растерялся. Схватив одеяло, он сбил пламя. Но дети запаниковали и вбежали обратно в его комнату. Там уже полыхала мебель. Мальчик быстро взял сестру за руку и вывел ее на улицу. Позже выяснилось, что шаровая молния размером с футбольный мяч пролетела по селу несколько метров, а затем через трубу влетела в дом. Это, напомним, редкое природное явление. Электрический шар появляется в грозу, движется хаотично, часто проникает в помещения через малейшие щели. Может издавать треск или шипение.

– Люди рассказывали, что когда молния нырнула внутрь, по округе разнеслась взрывная волна такой силы, что сбила с ног некоторых людей, – говорила мать семейства Татьяна. – В соседних домах «сгорели» телевизоры, стиральные машинки и микроволновки.

Помогали всем селом

Односельчане бросились тушить коттедж. Кто то таскал ведра с водой, кто то песок и лопаты. Но огонь оказался сильнее. Два пожарных расчета прибыли только через 40 минут – когда крыша, межэтажные перекрытия и комнаты уже полностью выгорели.

В этот момент из Ростова примчались и родители.

– Мне позвонила соседка, сказала, что горит наш дом. Сперва испугалась за детей, но потом узнала, что они в безопасности – спрятались у тети. По пути домой встречала все больше испуганных лиц знакомых. Тогда я по настоящему ужаснулась.

Семья осталась на пепелище. Сгорели все вещи, деньги, документы. Дом не был застрахован. А нужно было собирать детей в школу и позаботиться в о том, где перезимовать.

– Спасибо добрым людям, они приносили вещи и деньги, – благодарила Татьяна. – Знакомые строители согласились бесплатно сделать каркас под крышу, чтобы спасти дом до наступления зимы.

