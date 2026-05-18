В Ростовской области газифицировали поселок Чирский

Фото: предоставлено «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

В Советском районе Ростовской области ввели в эксплуатацию новый десятикилометровый распределительный газопровод. Сетевой природный газ пришел в поселок Чирский впервые. Коммуникации были построены в рамках масштабной программы развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2026–2030 годы. Благодаря этому «голубое топливо» теперь можно провести в 254 местных дома. Газ получат и две котельные, которые согреют местный детский сад и Дом культуры.

Разделить радость с жителями приехали заместитель министра промышленности и энергетики региона Владимир Клименко, глава Советского района Сергей Саратов, а также представители газовой компании — заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук и руководитель компаний «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Павел Бережной.

Дрова и уголь ушли в прошлое

Первой к газовым сетям подключилась семья Маряниных. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Юрьевич признается: за 20 лет жизни в поселке от угля и дров все изрядно устали. За долгую зиму в печи исчезало по три-четыре тонны твердого топлива. Из семейного бюджета на это стабильно уходило около 60 тысяч рублей. Теперь эти расходы сократятся минимум в три раза. — Заявку на догазификацию мы подали в апреле, и специалисты сработали очень быстро, — рассказывает Владимир Марянин. — Они проложили трубы до участка, завели их во двор, установили котел, прибор учета и сразу две плиты.

Остальные жители последовали примеру семьи Маряниных. К началу мая от жителей Чирского поступили еще 32 заявки, и по большинству из них уже заключены договоры.

— Благодаря масштабным президентским инфраструктурным проектам — газификации и догазификации — в поселок впервые пришел сетевой природный газ, у жителей появилась возможность пользоваться экономичным и экологичным видом топлива. За прошедшую пятилетку социальная газификация стала крайне востребованной, по-настоящему народной программой, и это хорошо видно на примере Ростовской области: к газу подключены свыше 36,6 тыс. домов региона, — отметил Сергей Табачук.

Масштабная газификация донских сел

Объем работ на ближайшие годы уже определен. Предыдущая пятилетка (2021–2025 гг.) заложила прочный фундамент: в области построили 30 километров межпоселковых и 750 километров внутрипоселковых газопроводов, принеся тепло в 114 населенных пунктов.

Новая программа развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2026–2030 годы станет еще масштабнее. В рамках этого этапа в регионе планируют построить 80 межпоселковых газопроводов и распределительную ветку-связку между ГРС. Масштабная модернизация затронет и саму инфраструктуру: специалисты проведут реконструкцию восьми и техническое перевооружение девяти газораспределительных станций. Кроме того, в планах значится прокладка 1442 километров внутрипоселковых сетей.

Итогом этой большой пятилетней стройки станет надежный сетевой газ в 221 населенном пункте региона.

Кому доступна субсидия

Сделать подключение к сетям доступнее помогают областные субсидии. Сегодня компенсацию фактически понесенных расходов на газификацию дома в размере до 100 тысяч рублей могут получить сразу несколько категорий льготников. В этот перечень включены инвалиды, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, а также члены их семей. На выплату имеют законное право бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и инвалиды I и II групп.

Кроме того, государственная поддержка положена родителям, усыновителям или опекунам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, и многодетным семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет (либо до 23 — при очном обучении). Финансовая помощь доступна одиноко проживающим гражданам старше 65 лет и малоимущим семьям или одиноким гражданам, чей среднедушевой доход ниже полуторной величины регионального прожиточного минимума. Субсидия также предоставляется мобилизованным гражданам, контрактникам и добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей.