Как выбрать язык и направление для карьеры: эксперты ЮФУ — о международном образовании

Наталья Валерьевна Карповская и Анна Александровна Мотожанец.

Что важно для старта карьеры? Изучение каких языков сейчас наиболее востребовано? В чем специфика педагогического направления? Эти и другие вопросы «КП-Ростов-на-Дону» обсудила в рамках радиомарафона «День открытых дверей». Гостями студии стали представители Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований Южного федерального университета: директор института, полномочный представитель ректора в странах Иберо-Американского ареала Наталья Валерьевна Карповская и заведующий кафедрой иностранных языков, перевода и межкультурной коммуникации Анна Александровна Мотожанец.

Директор института, полномочный представитель ректора в странах Иберо-Американского ареала Наталья Валерьевна Карповская

МИМДО — это…

— Наталья Валерьевна, в названии института есть слова «международный» и «междисциплинарный». Что подразумевает использование этих слов? В чем, на ваш взгляд, заключается специфика Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ?

— МИМДО ЮФУ — это институт, деятельность которого глубоко погружена в международный контекст. Поэтому слово «международный» отражает суть нашей повседневной работы, направленной, среди прочего, на установление долгосрочных партнерских отношений с вузами разных стран. При этом мы руководствуемся интересами всего университета, нередко выступая в роли связующего звена между нашими естественно-научными, инженерными и гуманитарными подразделениями, с одной стороны, и зарубежными партнерами, с другой, оказывая переводческое и организационное сопровождение, как при установлении контактов, так и в процессе их развития.

Но МИМДО ЮФУ — это не только международная деятельность. Наш институт — одно из наиболее успешных академических подразделений университета, где реализуются образовательные программы международного уровня, в том числе междисциплинарные, позволяющие получить сразу две квалификации, например: по филологии и международным отношениям, филологии и культурологии.

Высокий уровень подготовки в МИМДО обусловлен, прежде всего, профессионализмом и опытом наших сотрудников в области межкультурной коммуникации, теории и практики иностранных языков и перевода. В то же время, мы активно приглашаем преподавателей из ведущих вузов России и мира, а студентам предлагается реальная возможность раскрыть свои профессиональные компетенции и «прокачать» свои умения и навыки во время зарубежных стажировок, например, в наших Российско-Китайских центрах языка и культуры, в филиале ЮФУ на Кубе или в любом из наших вузов-партнеров.

К специфике Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований наряду с географией партнеров можно отнести и сетевые образовательные модули с зарубежными вузами, и обширный пул совместных международных мероприятий, и линейку актуальных иностранных языков, и, конечно, компетентность наших преподавателей-практиков.

Языки и квалификации

— Анна Александровна, какие характеристики вашего института вы считаете ключевыми?

— Одной из ключевых особенностей МИМДО является уникальная образовательная среда: это международное образовательное пространство, где в одной аудитории учатся представители разных стран и континентов.

Заведующий кафедрой иностранных языков, перевода и межкультурной коммуникации Анна Александровна Мотожанец

Другая определяющая характеристика нашего института — образовательная модель. Мы предлагаем практико-ориентированные и междисциплинарные программы в самых разных областях: филологии, перевода, иностранных языков, межкультурной коммуникации, русского языка как иностранного, социо- и психолингвистики, педагогики и кросс-культурной прагматики.

В МИМДО вы можете изучать самые востребованные в современном мире языки: английский, испанский, китайский, португальский, арабский, русский как иностранный. Качество образовательного процесса определяется нашими преподавателями и визит-профессорами — высококвалифицированными отечественными и зарубежными специалистами.

В нашем Институте мы используем инновационные подходы и гибридный формат обучения. А еще у нас есть собственная Школа синхронного перевода, располагающая современным высокотехнологичным оборудованием.

Кроме того, студентам доступны дополнительные образовательные возможности: стажировки, практики, программы академической мобильности и возможность получения дополнительной квалификации. Выпускники МИМДО могут работать в сфере образования, перевода, межкультурной коммуникации, международного сотрудничества, вести консультативную и административную деятельность, а также работать в средствах массовой информации, туристических и рекламных агентствах.

И наконец, наш Институт отличает обширная научная и событийная повестка: здесь проводятся конференции, конгрессы, форумы, семинары, Международные академические Интернет-чтения, фестивали, конкурсы, олимпиады.

Гостьи в студии

Образовательные программы

— Наталья Валерьевна, скажите, а какие уровни образования представлены в МИМДО ЮФУ?

— В нашем Институте реализуются как программы бакалавриата, так и программы магистратуры. Кроме того, у нас есть программы аспирантуры и богатый набор программ дополнительного образования.

— Анна Александровна, не могли бы вы немного рассказать о программах бакалавриата МИМДО?

— Первая программа, о которой хотелось бы сказать несколько слов, — «Филология и перевод: испанский язык и литература, английский и португальский языки». Вторая — «Филология и перевод: английский язык и литература, испанский и португальский языки». Эти программы подойдут тем, кто решил не только овладеть престижной профессией переводчика, но и получить дополнительную квалификацию, дающую право преподавания иностранных языков. В процессе обучения формируются те самые soft skills, гибкие навыки, о которых сейчас много говорят. Они помогают нашим выпускникам чувствовать себя комфортно в любых ситуациях межличностного, межкультурного и межъязыкового взаимодействия.

В реализации этих программ участвуют как специалисты-практики, так и преподаватели-носители языка. Например, в программы встроен сетевой модуль по испанскому языку с Университетом Веракруса (Мексика), португальский язык ведут преподаватели Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия), а обучение английскому языку включает знакомство с различными национальными вариантами и видами профессиональной коммуникации. Международный уровень программ открывает выпускникам новые возможности профессиональной реализации на современном рынке труда

У нас есть еще одна очень интересная программа — междисциплинарная, с дополнительной квалификацией, реализующая два направления подготовки: филологию и культурологию. Она называется «Русский язык и культурология». Программа представляет большой интерес для иностранных обучающихся, которые хотят стать специалистами в сфере русского языка, русской литературы и культуры. Но эта программа будет интересна и российским абитуриентам, в силу того что роль русского языка и культуры в современном мире возрастает, а вместе с ней возрастает и востребованность в специалистах данного профиля в России и за рубежом.

— Наталья Валерьевна, какие возможности продолжить образование после окончания бакалавриата и специалитета может предложить институт?

— После бакалавриата и специалитета можно пойти в магистратуру. Мы предлагаем несколько программ по филологии. Например, программу «Кросс-культурная коммуникация, связи с общественностью и иностранные языки в контексте современной парадигмы лидерства». Люди часто не обращают внимание на то, что не сами руководители пишут себе, к примеру, тексты выступлений. Это делают спичрайтеры, работа которых, как и деятельность специалистов в рамках PR-агентств, требует большой подготовки. Кроме того, в современном мире, где взаимодействие культур становится все более интенсивным, растет потребность в тех, кто способен эффективно общаться и руководить в мультикультурной среде. Мы выпускаем именно таких профессионалов, которые умеют выстраивать успешную коммуникацию и могут ориентироваться в любой ситуации. Выпускники этой программы востребованы на рынке труда и очень хорошо устраиваются.

Обязательно нужно упомянуть о программе «Перевод и межкультурная коммуникация». Само название говорит о том, кого мы готовим. Наша школа перевода хорошо известна в России и за рубежом. И это неслучайно. Мы делаем ставку на большой практический опыт переводческой деятельности, которым обладают преподаватели нашего Института. Для того чтобы подготовить хорошего переводчика, консультанта, международника или учителя, необходимо знать профессию изнутри, и мы гордимся тем, что в МИМДО работают именно такие специалисты. Программа «Перевод и межкультурная коммуникация» предлагает возможность изучения до трех языков на выбор, а также прохождение переводческих и языковых практик в российских и зарубежных компаниях и вузах.

У нас есть еще одна очень актуальная междисциплинарная магистерская программа «International Communication: Languages. Cultures. Diplomacy (Международная коммуникация: Языки. Культуры. Дипломатия)», которая объединяет филологию и международные отношения. Она востребована как иностранными, так и российскими студентами. Обучение проходит в международных группах полностью на английском языке с использованием гибридного формата.

— Поговорим о педагогическом направлении. Анна Александровна, есть ли оно в институте и какими программами МИМДО оно представлено? В чем их специфика?

— Педагогическое направление в МИМДО представлено двумя программами магистратуры. Первая — «Испанский и английский языки в международном образовательном пространстве». Вторая — «Русский язык и русский язык как иностранный: методика, этноориентированные подходы и цифровые технологии в преподавании».

По первой программе вы получаете углубленное изучение английского и испанского языков. По второй программе — уникальные методики преподавания русского языка и русского языка как иностранного. Русский язык для нас — это не просто предмет, это ключ к международным возможностям, новым профессиональным контактам и масштабным проектам.

Если вы хотите связать свою жизнь с преподаванием иностранных языков, построить карьеру за рубежом, научиться вести переговоры с представителями разных культур, эти программы магистратуры — то, что вам нужно.

— Сейчас университеты предлагают различные пути поступления в магистратуру. Существуют ли какие-то иные пути поступления на магистерские программы МИМДО, кроме прохождения вступительных испытаний?

— Да. Во-первых, можно поступить в магистратуру МИМДО по результатам Олимпиады федеральных университетов. Заявки на участие обычно принимаются в ноябре, а итоги Олимпиады подводятся в марте. Она проводится полностью в онлайн-формате, что является важным преимуществом для иностранных и иногородних студентов.

Другой формат поступления — участие в конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ». В этом году вы еще сможете успеть поучаствовать: заявки принимаются до 20 июня, а 27 июня будут объявлены результаты. В рамках конкурса будет необходимо написать мотивационное письмо, эссе (на русском или иностранном языке в зависимости от требований программы), а также продемонстрировать высокие результаты образовательной и научной деятельности.

Если у вас есть особые достижения в виде научных публикаций, побед на конференциях, в конкурсах, и др., обязательно участвуйте в этом конкурсе и поступайте в магистратуру по его результатам.

О выпускниках

— Наталья Валерьевна, с вашей точки зрения, какими качествами обладают выпускники МИМДО? Что дает им конкретное преимущество на современном рынке труда?

— Придерживаясь академического стиля, я бы сказала, что выпускники МИМДО способны быстро адаптироваться к меняющимся потребностям рынка труда, они востребованы как в России, так и за рубежом. Их отличают такие качества, как мобильность и гибкость, владение несколькими иностранными языками и обладание всеми необходимыми компетенциями для успешной работы в различных сферах: переводческой, преподавательской, консультативной, проектной, редакторской, научно-исследовательской и многих других.

Наши программы обучения ориентированы на лучшие отечественные и зарубежные образцы. Мы стараемся, чтобы наши ребята увидели все плюсы и минусы своей будущей профессии уже во время обучения, чтобы потом, когда они будут работать на дипломатическом поприще или в школе, в международной компании, рекламном агентстве или университете, они смогли бы состояться в профессии, каким бы тернистым ни был их путь.

— Очень часто можно встретить рассуждение о том, что современные студенты сильно отличаются от студентов даже начала XXI века. Наталья Валерьевна, согласны ли вы с этим? И если да, то в чем видите отличие?

— Я не могу с этим не согласиться. Это люди другой цивилизационной парадигмы. Но самое главное заключается не в этом и даже не в их фоновых знаниях. Через них проходит огромный поток информации, а они этот поток не прорабатывают, потому что у них большие трудности с умением выстраивать логические связи. Согласно распространенному мнению, причина этих трудностей кроется во фрагментарном мышлении, которое иногда проявляется достаточно отчетливо. Поэтому, если мы будем преподавать, исходя из тех же посылов, применяя те же подходы, опираясь на те же лекции, которые мы писали когда-то, мы не сможем ни заинтересовать студентов, ни достучаться до них. В моем понимании, задача преподавателя сегодня — взять в руки нить Ариадны и вести за собой студента в лабиринте информации, помогая преодолевать мозаичное восприятие и спасая его от Минотавра клипового мышления. Другого выхода я не вижу.

