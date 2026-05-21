Воспитанники лицея КЭО заняли 16 призовых мест по итогам Всероссийской олимпиады

Призеры заключительного этапа ВсОШ по праву Алиса Антонова и Михаил Попов.

В начале мая прошли последние заключительные туры Всероссийской олимпиады школьников, в которой ученики со всей России соревнуются в знаниях по профильным предметам. В этом году учащиеся из Ростова и области завоевали 25 дипломов ВсОШ. Абсолютное большинство из них получили воспитанники Лицея КЭО, которым удалось занять 16 призовых мест.

По многим предметам призерами, выступившими от Ростовской области, оказались только учащиеся Лицея КЭО: экономика, химия, английский язык, экология, право, обществознание, история, литература, мировая художественная культура и испанский язык.

Призеры заключительного этапа ВсОШ по английскому языку Ксения Параконная и Александра Лазуренко с преподавателем Еленой Владимировной.

В этом году сборная Лицея увеличила общее количество дипломов, а среди призеров и победителей есть несколько уникальных случаев:

- Михаил Попов (11 класс) седьмой раз покорил олимп ВсОШ, став обладателем дипломов по истории, праву и обществознанию, – подобных результатов на Юге России не показывал никто;

- Дарья Лазуренко (11 класс) получила свой третий диплом ВсОШ по обществознанию;

- Демид Хмелевской (9 класс) первый раз участвовал в заключительном этапе ВсОШ и сразу стал победителем по истории;

- Ангелина Ширяева (7 класс) получила диплом призера по испанскому языку, соревнуясь с учащимися старших классов;

- Вадим Чернавский (10 класс) стал двукратным призером по химии;

- Ксения Параконная и Александра Лазуренко (11 класс) привезли домой сразу два диплома по английскому.

Победитель заключительного этапа ВсОШ по истории Демид Хмелевской.

Все победители и призеры этого года получат не только дипломы олимпиады, но и возможность поступить без экзаменов в любой вуз России по своему профилю. Именно поэтому преподаватели Лицея КЭО поощряют глубокий интерес к предмету и помогают талантливым учащимся подготовиться к профильным олимпиадам.

Фото: предоставлено «Лицеем КЭО»

Всего в копилке достижений лицеистов к настоящему моменту уже 110 дипломов ВсОШ. За 11 лет это уникальный результат, аналогов которому в нашем регионе нет. Благодаря успехам учащихся и преподавателей Лицей КЭО не первый год является лучшей школой Ростовской области и входит в топ-15 школ всей России по данным RAEX.

