Предоставлено «Клиникой Вертеброневрологии»

Грыжи межпозвонковых дисков — одно из самых частых заболеваний. Они могут протекать бессимптомно или значительно ухудшать качество жизни — приводить к тяжелым инвалидизирующим состояниям. Многие решаются на удаление грыжи, но даже после хирургического вмешательства боль и неврологические симптомы могут сохраняться. Более того, у некоторых пациентов снова возникают грыжи. На этом фоне все большую популярность набирает современное направление лечения без операции — стимуляция резорбции грыжи диска.

На самые актуальные вопросы об этом направлении ответил главный врач «Клиники вертеброневрологии», доктор медицинских наук Николай Николаевич Зиняков. Клиника применяет собственную методику стимуляции резорбции грыжи диска в Ростове-на-Дону, которая совмещает в себе безопасность и эффективность.

Резорбция грыжи диска: что за процесс и как его стимулируют?

- Это процесс рассасывания грыжи: она становится меньше или полностью исчезает, и хирургическое вмешательство не требуется. Вообще, резорбция грыж происходит естественным путем — эта способность заложена в организме природой. Существует механизм, который избавляет нас от всего чужеродного. Таковой может стать и грыжа — собственная ткань, которая оказалась в нетипичном для организма месте.

Если резорбция – естественный процесс, который запускается сам, то зачем его стимулировать?

- Сами рассасываться могут в основном только те грыжи, которые появились недавно и сохраняют мягкую структуру. Однако у многих пациентов они уже «старые», даже если их симптомы проявились недавно. Кроме того, нередко приходится иметь дело с весьма плотными грыжами: процесс их формирования длился годами, выдавленная часть диска «высохла». Собственных сил организма уже недостаточно для запуска резорбции, ему нужна помощь. Даже в случае с мягкими и свежими грыжами резорбцию лучше стимулировать, чтобы ускорить процесс и предотвратить возможные неврологические осложнения.

Каким образом стимулируют резорбцию грыжи диска?

- Существующие способы стимуляции резорбции грыж делятся на три основные категории: инвазивные, неинвазивные, а также комбинированные. В первом случае проводят прокол кожи и вводят в проекцию грыжи или непосредственно к грыже препараты либо собственную плазму. Эти методы могут иметь осложнения и приводить к обострениям. Более безопасными считаются неинвазивные, при которых прокол не требуется. Комбинированные методы совмещают инвазивные и неинвазивные.

А какой из этих методов используется у вас в клинике?

- Мы начали исследовать резорбцию еще в 2003 году, когда о ней практически никто не знал. Именно тогда сооснователь нашей клиники Николай Тимофеевич Зиняков разработал наш первый способ стимуляции резорбции грыжи диска. В 2006 году он успешно защитил эту методику в своей докторской диссертации. С тех пор этот способ постоянно совершенствовался — сегодня это уже полноценная технология. Она является полностью неинвазивной. Для каждой грыжи, в зависимости от ее особенностей, мы используем определенные сочетания физиотерапевтических методов. В клинике имеется 30 ультрасовременных аппаратов — мы выбираем самые эффективные для каждого случая. Именно такой подход позволяет добиваться рассасывания даже в самых сложных ситуациях.

Раз стимуляция резорбции грыжи диска уже показала эффективность, может ли она заменить другие подходы в лечении?

- Нет. Стимуляция резорбции грыжи диска представляет собой лишь одну из терапевтических стратегий. Иными словами, при стимуляции резорбции мы получаем только один результат – рассасывание грыжи. Важный шаг, но его не хватит для полного восстановления. В данном случае мы не воздействуем на поврежденный нервный корешок, а ведь именно это влияет на состояние человека, приводит к инвалидизации. Вот почему, запуская процесс резорбции, необходимо параллельно лечить и сам корешок — это вторая обязательная терапевтическая стратегия. Для восстановления корешка используются свои методики – и здесь тоже не существует единого универсального шаблона, каждый случай требует индивидуального подхода. Это позволяет бороться с такими неврологическими проявлениями, как парализация и онемение конечностей.

Какие еще есть особенности лечения грыж позвоночника?

- У очень многих пациентов с грыжами страдают также и мышцы — им нужна своя, третья терапевтическая стратегия. Практически всегда нарушена биомеханика движения. Необходима коррекция, чтобы перераспределить нагрузки: убрать избыточное давление в зоне грыжи и стимулировать декомпрессию корешка — высвобождение его от сдавливания. Мы придерживаемся комплексного подхода в лечении и видим, как он помогает нашим пациентам восстановиться.

Можно ли сказать, что скоро операции по удалению грыж вообще не будут проводиться? Или в каких-то случаях все-таки требуется хирургическое вмешательство?

- В ряде случаев операция необходима. Например, если у пациента есть тазовые нарушения, которые приводят к потере управления функцией мочевого пузыря. Хирургическое вмешательство потребуется при прогрессирующих парезах, которые, несмотря на лечение, провоцируют высокую степень слабости в конечностях. Бывают ситуации, когда без операции невозможно купировать сильные боли. Всегда будут и пациенты, которые выбирают удаление грыжи, чтобы побыстрее решить проблему. Кроме того, все еще среди нейрохирургов бытует мнение о том, что без хирургического вмешательства невозможно справиться с большими и секвестированными грыжами. Тем не менее уже подтверждено, что большие грыжи поддаются резорбции даже лучше, а секвестры рассасываются почти всегда. Однако я уверен, что стимуляция резорбции грыжи диска будет только набирать популярность. Наши пациенты, которые прошли лечение, смогли избавиться от грыжи и восстановиться без операции, уже убедились в эффективности данного направления.

