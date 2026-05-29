Полный привод и надежная подвеска: инженерный подход для сложного рельефа региона Кавказских Минеральных Вод

КМВ — регион с уникальным ландшафтом, где каждая поездка становится испытанием для автомобиля, — горные серпантины, резкие перепады высот, каменистые обочины и непредсказуемая погода предъявляют особые требования к транспортному средству. Здесь недостаточно эффектного дизайна — необходима инженерная продуманность каждого узла, от подвески до трансмиссии. Именно для таких условий создан полноприводный гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE 4x4.

EVOLUTE — российский бренд электромобилей №1¹ по объему продаж в стране, уже четвертый год, подряд занимающий лидирующие позиции в сегменте моделей на новых источниках энергии. Производство расположено на заводе полного цикла в Липецкой области. Миссия бренда — развитие современного электротранспорта и снижение вредных выбросов за счет внедрения доступных и технологичных решений.

Полноприводная версия EVOLUTE i-SPACE 4x4 оснащена гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями суммарной мощностью 367 л.с. и максимальным крутящим моментом 470 Н•м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,1 секунды. Такая характеристика особенно важна на горных трассах, где уверенный обгон напрямую влияет на безопасность движения. При этом налогооблагаемая мощность составляет лишь 159 л.с., что позволяет существенно снизить транспортный налог.

Электромоторы на передней и задней оси работают постоянно, обеспечивая уверенное движение на мокром асфальте, грунтовых участках и заснеженных дорогах. Энергоемкая подвеска эффективно отрабатывает неровности, сохраняя плавность хода даже на сложных участках маршрута.

Кроссовер адаптирован к эксплуатации в российских климатических условиях. Модель оснащается расширенным зимним и летним пакетом, включающим обогрев и вентиляцию сидений первого и второго рядов, обогрев рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя. Тепловой насос и интеллектуальные режимы климатической установки помогают поддерживать комфортную температуру в салоне и эффективно расходовать заряд батареи в холодное и жаркое время года.

Запас хода до 1000 км² и средний расход топлива всего 5,6 л на 100 км позволяют уверенно преодолевать большие расстояния между городами и курортами без частых остановок. Быстрая зарядка постоянным током позволяет восполнить заряд батареи с 30% до 80% всего за 20 минут. Кроме того, EVOLUTE i-SPACE 4x4 поддерживает функцию внешнего электропитания мощностью до 3,3 кВт с напряжением 220 В, благодаря которой автомобиль можно использовать как мобильный источник электроэнергии для подключения бытовых приборов и техники, например, во время отдыха на природе.

Интерьер модели выполнен в концепции современного премиального минимализма. В салоне установлен мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма с качественной русификацией и поддержкой российских онлайн-сервисов, предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная контурная подсветка салона и интеграция мобильных устройств. Багажный отсек объемом до 2 125 л при сложенных сиденьях вмещает все необходимое для семейных путешествий по живописному Кавказу – палатки, рюкзаки, чемоданы, складные кресла и даже велосипед.

Особое внимание уделено безопасности. Кроссовер оснащен шестью подушками безопасности и современным комплексом электронных ассистентов, который помогает предотвращать аварийные ситуации и делает поездки более спокойными и предсказуемыми.

Для региона с непростым рельефом и большими расстояниями EVOLUTE i-SPACE 4x4 становится не просто семейным кроссовером, а универсальным автомобилем для ежедневной эксплуатации и путешествий.

Дополнительным преимуществом становится стоимость владения. Благодаря гибридной силовой установке владельцы способны экономить более 400 тыс. рублей в год на топливе, техническом обслуживании и транспортном налоге. Господдержка в размере до 925 тыс. рублей делает покупку еще доступнее: стоимость EVOLUTE i-SPACE 4x4 с учетом субсидии начинается от 2,56 млн рублей. В регионе работает официальный дилерский центр EVOLUTE, обеспечивающий полный спектр сервисного обслуживания и поддержку владельцев.

1 EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

