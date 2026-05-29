Боль в спине: причины возникновения, правильное лечение и какие симптомы опасно игнорировать

Своевременное лечение заболеваний нервной системы имеет критическое значение, поскольку нервная система — это главный управляющий центр организма. Ее поражение затрагивает не только физическое состояние человека, но и когнитивные функции, эмоции и поведение.

В рамках радио-передачи «Здоровый разговор» в студии радио «Комсомольская правда-Ростов», врач невролог, эпилептолог, детский невролог клиники «ЮНОНА» Масленникова Татьяна Сергеевна ответила на ряд важных вопросов про современную диагностику, лечение и грамотную профилактику заболеваний нервной системы.

С ЧЕМ ПРИХОДЯТ К НЕВРОЛОГУ

Татьяна Сергеевна, с какими заболеваниями к вам чаще всего обращаются пациенты?

- У детей школьного возраста это функциональные, поведенческие, пароксизмальные (сопровождающиеся приступами) и посттравматические состояния. Среди частых причин обращений отмечу головную боль, которая у школьников нередко связана с нагрузкой, нарушением режима сна, зрительным перенапряжением или стрессом. Кроме того, среди причин можно выделить головокружение, слабость, утомляемость, тики (моргание, покашливание, подёргивания, навязчивые движения) и эпизоды предобморочного состояния.

У подростков структура жалоб частично похожа на детскую, но увеличивается роль гормональной перестройки, эмоциональной нагрузки, цифрового образа жизни и начальных хронических болевых синдромов. Что касается взрослых пациентов, то у них лидируют болевые синдромы, головокружение, последствия острых нарушений мозгового кровобращения, так же нарушения сна и перепады настроения. У пожилых пациентов ведущую роль играют сосудистые, нейродегенеративные, хронические двигательные и когнитивные нарушения.

БОЛЬ В СПИНЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ СИМПТОМЫ

Вы занимаетесь диагностикой и лечением боли в спине. Какие факторы ее провоцируют и есть ли у нее сопутствующие симптомы?

- Важно понимать, что боль в спине - это не самостоятельный диагноз, а симптом, за которым могут стоять очень разные причины. Чаще всего ее провоцируют длительная сидячая работа, неудобная поза, малоподвижный образ жизни, подъём тяжестей, резкие движения, а также возрастные изменения позвоночника. Кроме того, боль может быть связана с последствиями травм, нарушением осанки, слабостью мышечного корсета, лишним весом и хроническим стрессом, который усиливает мышечное напряжение.

Если говорить о заболеваниях, которые могут способствовать появлению боли в спине, то это остеопороз, сколиоз, воспалительные заболевания позвоночника. В ряде случаев боль сопровождается скованностью, ограничением подвижности, мышечным спазмом. Если в процесс вовлекаются нервные структуры, то появляется онемение, покалывание, «прострелы», распространение боли в руку или ногу, а также мышечная слабость.

Важно подчеркнуть: повышение температуры на фоне боли в спине – это серьезный знак и требует особого внимания, потому что может указывать на воспалительный, инфекционный или другой более серьёзный процесс. Пациенту необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, который сможет найти причину болевого синдрома. Именно от этого зависит, будет ли достаточно коррекции образа жизни и консервативного лечения или потребуется более углублённое обследование.

Расскажите подробнее, какие обследования необходимо пройти, чтобы вы смогли выяснить причину боли?

- Поиск причины боли в спине начинается с разговора и осмотра пациента. Одна и та же жалоба, может означать совершенно разные состояния: от мышечного спазма до воспалительного процесса или боли, связанной не только с позвоночником. Во время очного приема я уточняю: где болит, как болит, когда появилась боль и есть ли онемение, слабость в конечностях. И здесь очень важно, чтобы пациент честно рассказал, что уже делал и какие лекарственные препараты принимал. Иногда именно эта информация позволяет сразу понять, почему боль затянулась или почему предыдущее лечение не дало эффекта.

После беседы идёт неврологический осмотр, так как именно он дает понять в каком направлении двигаться дальше. Отмечу, что у каждого обследования есть показания и противопоказания, поэтому они подбираются строго персонально. Нельзя назначать самому себе МРТ просто так. Кроме того, в зависимости от ситуации может потребоваться помощь смежных специалистов.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ В СПИНЕ

Какие методы лечения могут быть рекомендованы после обследования?

- Главный принцип: лечение не должно быть шаблонным, а точно соответствовать причине боли и подбираться индивидуально, учитывая сопутствующие заболевания. Чаще всего мы начинаем с медикаментозной терапии: это противовоспалительные препараты, обезболивающие, миорелаксанты, а при необходимости — средства для лечения нейропатической боли. Если боль интенсивная и плохо поддаётся таблеткам, может применяться локальная инъекционная терапия. После снятия острого болевого синдрома очень важны ЛФК и восстановление двигательной активности, потому что именно они помогают снизить риск рецидива.

Хирургическое лечение требуется сравнительно редко — в тех случаях, когда есть выраженное сдавливание нервных структур, нарастающая слабость в конечностях, нарушение функций тазовых органов или когда консервативное лечение не даёт результата.

СЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА

Может ли боль в спине быть следствием развития такого заболевания как остеохондроз?

- Да, боль в спине может быть связана с тем, что в быту называют остеохондрозом, хотя мы чаще говорим о дегенеративно-дистрофических изменениях позвоночника: межпозвонковых дисков, суставов, связок и прилегающих структур. То есть речь идет о постепенном «изнашивании» позвоночника, снижении высоты дисков, изменении их структуры.

Остеохондроз — это не одна конкретная болезнь в узком смысле, а комплекс возрастных и нагрузочных изменений позвоночника. У многих людей такие изменения есть на снимках, но болит не у всех. Поэтому очень важно понимать: не любое заключение МРТ с фразой «остеохондроз» автоматически объясняет жалобы. Мы всегда сопоставляем снимки с симптомами и осмотром.

Какие еще заболевания позвоночника могут вызывать боль в спине?

- Очень часто ее вызывают межпозвонковые протрузии и грыжи дисков, а также спондилоартроз, стеноз позвоночного канала, сколиоз, последствия травм, остеопороз и воспалительные заболевания. Простыми словами, протрузия — это выбухание диска, а грыжа — более выраженное повреждение, при котором диск может сдавливать нервные структуры. Самый информативный метод диагностики в таких случаях — МРТ, при необходимости также используются КТ, рентген и неврологический осмотр.

ОПАСНОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ

Многие пациенты долгое время игнорируют болевые симптомы. С какими осложнениями они могут столкнуться?

- Действительно, есть пациенты, которые долго терпят боль в спине и пытаются лечиться самостоятельно, из-за чего она переходит в хроническую форму, ограничивает движение, ухудшает сон, снижает работоспособность и качество жизни. Но более серьёзная проблема в том, что за болью в спине иногда могут скрываться иные заболевания. Например, межпозвонковая грыжа с компрессией нервного корешка, воспалительные заболевания позвоночника, остеопоротические компрессионные переломы, а в более редких случаях — опухолевые или инфекционные процессы.

Особенно опасно самостоятельно ставить себе диагноз, ориентироваться на советы из интернета, доверять так называемым «чудо-таблеткам» и средствам с маркетплейсов. Нередко пациенты начинают сами назначать себе различные методы — иглоукалывание, массажи, аппликаторы, валики, специальные тренажёры. Повторю еще раз: только осмотр у специалиста и правильная диагностика позволят вовремя выявить причину боли и подобрать безопасное и эффективное лечение.

ГРАМОТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Какие меры профилактики можно применять, чтобы избежать обострений?

- Профилактика обострений боли в спине в первую очередь связана с образом жизни и регулярной заботой о позвоночнике. Самый важный фактор — поддержание нормальной массы тела, потому что лишний вес значительно увеличивает нагрузку на позвоночник и межпозвонковые диски. Не менее важно укреплять мышечный корсет — мышцы спины и живота. Регулярная умеренная физическая активность, лечебная гимнастика, плавание или упражнения на стабилизацию позвоночника помогают поддерживать его в правильном положении и снижают риск повторных эпизодов боли.

Желательно следить за осанкой, особенно при длительной работе за компьютером, правильно организовать рабочее место и не находиться долго в одной позе. Если приходится поднимать тяжести, это нужно делать аккуратно — с прямой спиной, распределяя нагрузку на ноги, а не на поясницу. Также рекомендуется обязательно разогревать мышцы перед тренировками и использовать защитное снаряжение при занятиях травмоопасными видами спорта.

И главный принцип профилактики — не ждать сильного обострения. Если периодически появляются боли или чувство напряжения в спине, лучше вовремя обратиться к врачу, скорректировать нагрузку и программу упражнений, чтобы не допустить хронической проблемы.

